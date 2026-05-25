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綠電商品 當紅炸子雞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著全球AI產業進入高速成長期，資料中心用電需求爆發，市場對穩定、低碳且高效率供電方案的需求快速攀升。近期美國燃料電池大廠宣布與歐洲AI基礎設施新創公司達成長期合作，提供大型資料中心燃料電池供電方案，消息激勵相關個股股價大漲，再度引爆市場對「AI＋綠電題材的關注。

觀察四檔海外電力概念ETF績效表現，今年來富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）皆交出超過40%以上成績，顯示市場資金已從AI晶片與伺服器，延伸至布局能源與電力基建領域。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，AI資料中心正面臨全球性電力瓶頸，尤其高密度AI伺服器對供電穩定度要求遠高於傳統資料中心，使具備高效率、低排放特性的固態氧化物燃料電池（SOFC）成為新一代能源解方。

相關美國燃料電池大廠規劃於2026年底前，將SOFC產能由目前1GW倍增至2GW，全球SOFC產業也同步進入加速擴產階段，顯示AI帶動的能源革命已正式啟動。

洪珮甄指出，AI發展不僅半導體受惠，更牽動龐大能源需求。隨著全球雲端服務商、AI算力供應商持續擴建資料中心，市場已從關注AI晶片，延伸至電力供應、儲能與綠能基建商機。尤其歐美積極推動淨零碳排，讓兼具減碳與供電效率優勢的綠電產業成為資金焦點。AI資料中心未來不僅拚算力，更拚誰先取得穩定電力。在全球電網建設速度難以跟上AI擴張之際，綠能解決方案將成為下階段AI基建重心。

綠電 美國 題材

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