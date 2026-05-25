台日、台韓商品 多路進財

AI族群再度領漲，推動台灣、南韓及日本股市重拾漲勢，再度挑戰新高。法人指出，投資人在布局台股基金後，若想前進南韓及日股，除了單一市場的基金／ETF，也可以透過台日基金、台韓ETF、亞股基金等。

美國重量級科技股財報出色，加上AI資本支出持續上調，造成AI族群再度領漲主要股市。除了費半指數再創歷史新高，台股、韓股及日本股市也都表現搶眼，領漲全球主要股市。

今年以來，費半指數強漲72.2%，遠高於那斯達克、S&P 500及道瓊指數。另外，韓股飆漲86.2%、台股激漲45.9%，日股大漲25.8%，在全球主要股市中名列前茅。其中，台、日股都衝上新高，韓股則逼近新高。

法人指出，投資人如果滿手美股及台股，但想參與韓日股市的上漲動能，除了布局韓日股票基金／ETF之外，可透過台日或台韓產品來參與，以分散風險且同時受惠於韓日股的非AI題材。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，台灣科技股與日本工業、金融、消費類股相關係數均低於0.55，有效分散單一市場風險。台股以AI科技為核心，記憶體、ABF載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通貨膨脹紅利與企業改革為主軸，兩市場擁有不同布局主題、且產業高度互補。

至於國泰臺韓科技（00735），今年來含息報酬率高達94.3%，領漲絕大多數台股ETF。目前這檔ETF的韓股占36.8%，台股則以半導體股占近三成最多，其次是電子零組件股的15.1%；前五大成分股為三星電子占18.3%、SK海力士占16.8%、台積電占16.1%、台達電占5.2%、聯發科占4.7%。

在亞股基金方面，群益東方盛世基金中的日股比重靈活調整到88.9%最多，其次是韓股的3%、台股的2%。在群益東方盛世基金中，目前的前五大持股為鎧俠控股、藤倉、古河電氣、愛德萬測試、三井金屬。