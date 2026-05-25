內資承接力道增強、外資賣壓減緩 印度基金長線釣大魚

受地緣政治與能源價格波動影響，印度股市近期呈現震盪整理。法人指出，隨基本面持續穩健、內資資金承接力增強，以及外資賣壓逐步趨緩，印度市場已逐漸呈現築底回升態勢，中長期投資價值浮現。

瀚亞投信表示，短期市場仍須觀察通膨與能源價格變化，但整體而言，在基本面穩健、資金結構改善與政策支持下，印度股市長期成長動能未變。隨著評價回落至合理區間，建議投資人可逢回分批布局，掌握中長期投資機會。

從經濟面觀察，印度內需動能依舊強勁，製造業PMI持續維持擴張，4月汽機車銷售在高基期下仍維持雙位數年增，顯示消費與鄉村市場需求具韌性。此外，企業財報表現亦略優於市場預期，有助支撐企業獲利動能與市場信心。

資金面方面，印度市場結構正出現轉變。資料顯示，當地共同基金與散戶資金持續流入，內資持股比重已與外資出現「黃金交叉」，顯示本地資金成為市場主要支撐力量；同時，外資今年累計賣超達約220億美元，規模接近歷史高點，預期賣壓已接近尾聲，有利未來資金回流。

受惠內需與政策支出外溢，印度中小型股相對大型股表現較佳；產業上，消費、工業與金融仍為主要配置方向，其中景氣循環性消費比重逾三成，反映對內需成長的正向看法。

政策面亦提供支撐。印度執政聯盟在五邦選舉中勝出，政治優勢持續擴大，有助推動基建與製造業政策；同時，政府推動能源多元化政策，包括提高乙醇混摻比例，降低對進口能源依賴，強化長期經濟韌性。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，從經濟相關數據來看，信用卡簽單、銀行信貸持續改善，顯示印度景氣處於緩慢升溫。通膨方面，2、3月CPI年率雖有上升，但都維持在3%左右。

貨幣政策方面，印度央行4月維持基準利率不變，惟鴿派委員因通膨壓力逐漸轉向中立，未來利率政策走向亦是關注重點之一。

在投資布局方面，可留意能源與國防類股表現，主因受美國關稅與中東戰爭影響，印度政府愈發重視自主安全重要性，預估未來五年將帶動8,000億美元投資金額。其他如同樣受惠於政策加持的電力設備類股，以及國際大廠積極布局之數據中心建設相關族群亦可留意。