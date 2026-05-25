快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

內資承接力道增強、外資賣壓減緩 印度基金長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
法人指出，印度市場已逐漸呈現築底回升態勢，中長期投資價值浮現。（路透）
法人指出，印度市場已逐漸呈現築底回升態勢，中長期投資價值浮現。（路透）

受地緣政治與能源價格波動影響，印度股市近期呈現震盪整理。法人指出，隨基本面持續穩健、內資資金承接力增強，以及外資賣壓逐步趨緩，印度市場已逐漸呈現築底回升態勢，中長期投資價值浮現。

瀚亞投信表示，短期市場仍須觀察通膨與能源價格變化，但整體而言，在基本面穩健、資金結構改善與政策支持下，印度股市長期成長動能未變。隨著評價回落至合理區間，建議投資人可逢回分批布局，掌握中長期投資機會。

從經濟面觀察，印度內需動能依舊強勁，製造業PMI持續維持擴張，4月汽機車銷售在高基期下仍維持雙位數年增，顯示消費與鄉村市場需求具韌性。此外，企業財報表現亦略優於市場預期，有助支撐企業獲利動能與市場信心。

資金面方面，印度市場結構正出現轉變。資料顯示，當地共同基金與散戶資金持續流入，內資持股比重已與外資出現「黃金交叉」，顯示本地資金成為市場主要支撐力量；同時，外資今年累計賣超達約220億美元，規模接近歷史高點，預期賣壓已接近尾聲，有利未來資金回流。

受惠內需與政策支出外溢，印度中小型股相對大型股表現較佳；產業上，消費、工業與金融仍為主要配置方向，其中景氣循環性消費比重逾三成，反映對內需成長的正向看法。

政策面亦提供支撐。印度執政聯盟在五邦選舉中勝出，政治優勢持續擴大，有助推動基建與製造業政策；同時，政府推動能源多元化政策，包括提高乙醇混摻比例，降低對進口能源依賴，強化長期經濟韌性。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，從經濟相關數據來看，信用卡簽單、銀行信貸持續改善，顯示印度景氣處於緩慢升溫。通膨方面，2、3月CPI年率雖有上升，但都維持在3%左右。

貨幣政策方面，印度央行4月維持基準利率不變，惟鴿派委員因通膨壓力逐漸轉向中立，未來利率政策走向亦是關注重點之一。

在投資布局方面，可留意能源與國防類股表現，主因受美國關稅與中東戰爭影響，印度政府愈發重視自主安全重要性，預估未來五年將帶動8,000億美元投資金額。其他如同樣受惠於政策加持的電力設備類股，以及國際大廠積極布局之數據中心建設相關族群亦可留意。

印度 外資 基金

延伸閱讀

基金特蒐／歐美股回神 獲利上修

貴金屬、核能需求升溫 這ETF看好黃金與鈾礦後市夯

野村投信全台首檔稀土ETF 鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角

台股基金 吸金力強

相關新聞

內資承接力道增強、外資賣壓減緩 印度基金長線釣大魚

受地緣政治與能源價格波動影響，印度股市近期呈現震盪整理。法人指出，隨基本面持續穩健、內資資金承接力增強，以及外資賣壓逐步趨緩，印度市場已逐漸呈現築底回升態勢，中長期投資價值浮現。

台日、台韓商品 多路進財

AI族群再度領漲，推動台灣、南韓及日本股市重拾漲勢，再度挑戰新高。法人指出，投資人在布局台股基金後，若想前進南韓及日股，除了單一市場的基金／ETF，也可以透過台日基金、台韓ETF、亞股基金等。

綠電商品 當紅炸子雞

隨著全球AI產業進入高速成長期，資料中心用電需求爆發，市場對穩定、低碳且高效率供電方案的需求快速攀升。近期美國燃料電池大廠宣布與歐洲AI基礎設施新創公司達成長期合作，提供大型資料中心燃料電池供電方案，消息激勵相關個股股價大漲，再度引爆市場對「AI＋綠電」題材的關注。

全球市場觀測站／信用債新興債 走弱

美國通膨升溫加上擔憂美國巨額財政赤字，上周美債殖利率大幅揚升，30年期公債殖利率一度來到5.18%高點，是自2007年金融海嘯前夕以來的19年最高紀錄，位在相對高檔的股市，因風險溢酬被壓縮而出現修正，隨後因美伊傳出已接近達成協議後反彈，呈現急跌後急漲的走勢。

科技基金搶眼 資金大回流

AI仍是投資主流，從最近熱銷及新募產品可知，科技基金仍是台灣投資人的最愛。法人指出，美國重量級科技股財報優於預期，且持續上修AI資本支出，打消AI過熱疑慮。投資人可以依據自己投資屬性，在投資組合中納入一定比重的科技相關基金，以參與長期成長動能。

混搭綠能股 可分散風險

AI主題是投資主流，台灣投資人也勇於積極加碼。法人認為，投資人如果幾乎滿手科技股，但又希望在市場動盪時可以睡得著，可以擴大投資範圍，分散到不同的資產類別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。