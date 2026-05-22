科技基金搶眼 資金大回流

AI仍是投資主流，從最近熱銷及新募產品可知，科技基金仍是台灣投資人的最愛。法人指出，美國重量級科技股財報優於預期，且持續上修AI資本支出，打消AI過熱疑慮。投資人可以依據自己投資屬性，在投資組合中納入一定比重的科技相關基金，以參與長期成長動能。

美國2月底攻打伊朗，全球主要股市歷經3月的震盪整理之後，4月以來重拾漲勢。科技股領漲，台、韓、日、美等多個股市頻創歷史新高。從資金流向來看，不論是境內或境外基金熱銷名單，以科技股為主的基金/ETF仍是國人的最愛。

境內基金觀測站統計，以4月的淨流入金額來看，主動統一台股增長（00981A）單月吸金876億元，到4月底規模快速成長到2,389億元。這檔主動式ETF龍頭操作動見觀瞻，投資定位主打「大型 + 創新 + 成長」，遴選創新技術領域中的領先群。5月以來，這檔ETF績效逐漸貼近大盤，最新規模為2,619億元，吸金速度放慢。

主動統一升級50（00403A）同樣備受矚目，持股高度集中在台灣大型電子權值股，4月吸金776億元之多，在本月12日上市，規模更快速衝到1,819億元，成長速度高於00981A，反映資金瘋狂追逐台股主動式ETF。

此外，4月以來熱銷的境內基金/ETF還包括安聯台灣科技基金、主動群益科技創新（00992A）、元大納斯達克精選（009820）、元大台灣50等。

至於境外基金，同樣反映國人對於科技基金的偏好。4月熱銷前三大境外股票基金為聯博國際科技基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、聯博美國成長基金，都是以美國科技股為主的基金。

另外，貝萊德世界科技基金、摩根美國科技基金、安聯AI人工智慧基金也都是4月前十大暢銷基金。法人指出，地緣政治風險的衝擊淡化，資金快速回到國內外AI相關產品。從投信即將募集的產品，同樣可見到此一趨勢。

群益標普500（009823）經理人謝明志表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局。美國經濟保持韌性，且最近公布的企業財報表現強勁，有助支持美股行情延續，更是投資組合中必備的一環。

貝萊德智庫指出，在強勁的AI獲利預期帶動下，股市持續走高，抵銷市場對地緣政治分裂所引發通貨膨脹壓力的疑慮。雖然市場不免震盪，但投資人應該將眼光放遠、超越短期波動。

貝萊德表示，目前來看，AI驅動的企業獲利動能依然強勁。在過去兩季，MSCI美國指數2026年與2027年企業獲利預期的上修幅度，為1988年以來前五高。而且，這股動能正在擴散。

統計顯示，2027年「美股七雄」與整體S&P 500指數的預期獲利成長差距，已從2024年的31個百分點收斂至3個百分點。貝萊德表示，市場領漲動能也正往跨區域與跨產業擴散，因為AI正在重塑的不只是資產類別，而是整體市場結構。