基金特蒐／歐美股回神 獲利上修

伊朗戰事仍持續延燒，財報季成為近期股市反彈的主要催化劑。DWS投資歐洲精選基金經理人Juan Barriobero表示，超過三分之一的歐洲企業及逾半數美國大型權值股分析師普遍給予正面評價，並大幅上修今年獲利預估。

市場目前預期，2026年歐洲企業獲利年增率將達15%，美國則上看20%；相較年初預估的13%與14%，明顯調升。

其中，歐洲企業獲利前景改善幾乎全由能源類股帶動；美國則由科技股成為另一重要支撐。值得注意的是，科技產業資本支出增速甚至超越獲利成長。

去年秋季市場原預期，資料中心投資高峰將於2025年告一段落，2026年僅維持溫和成長，但目前預估已上修至50%至100%的資本支出增幅。以美國六大雲端與AI業者（Hyperscalers）為例，今年合計資本支出預估將突破7,000億美元，對整體投資規模與經濟成長帶來顯著支撐。

Juan Barriobero進一步分析，歐洲市場受伊朗戰事引發的供應疑慮影響較深，美國市場則明顯受惠於AI資本支出（Capex）熱潮。因此將歐洲市場評等下調至「中立」，並同步將美國市場上調至「中立」。

他補充，除獲利前景更具支撐外，美股亦受惠於市場對聯準會未來降息的期待，即便相關行動可能延後至2027年才實現；相較之下，歐元區升息機率則有所升高。

DWS投資歐洲精選基金經理人Juan Barriobero。DWS／提供

針對短期市場展望，德銀遠東（DWS）投信團隊認為，後市表現將主要取決於兩大因素：其一，美國AI投資熱潮是否延續，且目前尚未見明顯降溫跡象；其二，荷莫茲海峽對全球供應鏈與能源市場帶來的後續影響。

在中東局勢未進一步升級的前提下，Juan Barriobero認為，強勁財報季仍有望支撐股市表現。不過，伊朗戰事所造成的供應限制，可能自第2季至第3季開始，更明顯反映於企業銷售與獲利數據。此外，目前市場估值再度偏高，不僅集中於資訊科技與通訊產業，也擴及多數受惠AI資本支出的工業與原物料族群。

產業配置方面，也將持續關注AI供應鏈中仍具瓶頸優勢的企業。隨著油氣類股在荷莫茲海峽封鎖後強勢表現，已將能源產業看法由正向調整至「中立」。對傳統化石能源企業而言，無論封鎖持續或逐步解除，相關利多與風險已大致反映於股價；相較之下，再生能源供應商則有望進一步受惠於結構性需求轉變。

此外，Juan Barriobero補充，相較於股票市場，債券市場在伊朗戰事下所承受的衝擊更為明顯。油價攀升對全球央行形成重大挑戰。事實上，聯準會將延後降息時程，雖然市場仍預期最終將有兩次降息，但2026年內未必會真正啟動。

值得注意的是，德國公債方面，Juan Barriobero偏好較長天期布局，可伺機提高10年期與30年期公債配置；另方面，考量歐洲央行（ECB）政策立場轉趨偏鷹，因此將2年期德國公債評等由正向下調至「中立」。

操作心法

歐洲股市短線受中東局勢與能源供應疑慮干擾，市場波動可能加劇，加上歐洲央行政策立場偏鷹，也提高資金面壓力。

操作上，建議以中性偏審慎角度因應，聚焦具獲利支撐與產業趨勢優勢族群，並留意能源價格變化對企業成本與獲利帶來的後續影響。（崔馨方）

投資小叮嚀

投資人短線仍須留意中東局勢、油價波動與央行政策變化對市場帶來的影響。在AI資本支出熱潮支撐下，科技族群仍具基本面優勢，但高估值也提高震盪風險。

在資產配置上，建議兼顧成長與防禦，適度布局長天期債券與黃金，以分散市場波動風險。

持續關注AI供應鏈中仍具瓶頸優勢的企業。再生能源供應商則有望進一步受惠於結構性需求轉變。（崔馨方）