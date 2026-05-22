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混搭綠能股 可分散風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
經理人指出，受惠於人工智慧的強勁需求，乾淨能源股票去年以來表現出色。（路透）
經理人指出，受惠於人工智慧的強勁需求，乾淨能源股票去年以來表現出色。（路透）

AI主題是投資主流，台灣投資人也勇於積極加碼。法人認為，投資人如果幾乎滿手科技股，但又希望在市場動盪時可以睡得著，可以擴大投資範圍，分散到不同的資產類別。

在其他產業方面，法人建議，可投入AI基礎建設相關，同樣能受惠於AI需求，且股價仍有表現空間。法巴乾淨能源股票基金經理人傅格曼（Ulrik Fugmann）最近來台指出，乾淨能源股票去年以來表現出色，不是因為永續或ESG主題，而是受惠於AI的強勁需求。

另外，電力等公用事業股也受惠於AI前景。野村投信近期將募集野村稀土關鍵資源（009821），為國內第一檔稀土、黃金、鈾礦相關ETF，就是看準此一趨勢。

債券通常是分散風險的重要工具。不過，愈來愈多基金公司保守看待美國長天期公債，轉而青睞短天期債、證券化資產、非投資等級債、新興市場債等，著眼於這些債種收益率更有吸引力，受到利率變動的風險也較低。

風險 能源 稀土

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