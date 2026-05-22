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台股基金 吸金力強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東局勢未解，國際油價高檔震盪，再度引發市場對通膨擔憂。近期美國、歐元區與日本公債殖利率同步攀升，壓抑全球股市表現，台股也進入高檔震盪整理格局。不過，資金仍持續流向績效佳的台股基金，展現吸金實力。

根據投信投顧公會最新統計，4月規模20億元以上基金中，規模月增率前十名基金近一年績效幾乎全數超過200%，其中富邦、野村及台新投信皆有兩檔基金入榜，反映績效表現已逐步獲得投資人認同。

市場本周另一焦點聚焦輝達財報，其第1季營收創816億美元新高，季增20%、年增85%，再度改寫AI晶片需求天花板。其中，核心數據中心業務表現強勁，顯示輝達在Blackwell、AI推理、網路互連與AI工廠建置需求同步放大。

富邦小而美基金經理人謝尚瑾指出，本周包括美國、歐元區、日本與英國將同步公布5月PMI初值，市場將觀察中東戰事延續下，供應鏈延遲與成本上升對全球經濟的影響。同時，美國零售財報季也將登場，市場關注高油價是否已開始影響消費者支出行為。

謝尚瑾指出，AI伺服器、HBM、高階DRAM及資料中心推論需求快速成長，正帶動記憶體產業由過去的景氣循環股，逐步轉向具結構性成長特性的產業。

隨供給持續吃緊，記憶體價格明顯上揚，研究機構資料顯示，全球DRAM合約價格已連續兩季漲幅超過40%，也同步推升產業獲利預期。

展望後市，謝尚瑾分析，AI應用將由雲端擴展至邊緣運算與實體應用，帶動硬體升級與零組件需求增加。台股憑藉完整AI供應鏈優勢，仍具備長線競爭力，建議投資人可持續關注AI相關、記憶體及半導體先進製程等具成長動能族群。

台股基金 基金 富邦

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台日韓泰股 動能十足

美國科技巨頭財報亮眼，AI領頭羊輝達最新財報再創歷史新高，帶動昨（21）日科技供應鏈為主的股市都紛紛走揚，韓股大漲8%並再度觸發熔斷，今年來韓股、台股、日股、泰股等亞洲股市漲幅都攀升至兩成之上。

新興債投資優勢浮現

中東戰爭持續，全球市場波動與政策不確定性高，突顯新興市場債券優勢。法人指出，新興市場基本面改善，負債比低於成熟市場，收益率有吸引力，貨幣有升值潛力，持續吸金。

台股基金規模衝1.5兆 今年來大增81.5% 前十強報酬率突破85%

台股今年來由3萬點邁向4萬2千點大關後，台股共同基金規模首度突破兆元大關，主被動式ETF規模亦同步攀升。此外，今年來多檔台股基金受惠AI熱潮推升電子股強勢上攻，績效更大幅領先大盤，前十強報酬率全面突破85%，展現「主動式管理」爆發力。

亞股商品 績效亮眼

受惠AI趨勢所帶動，台股基金繳出亮眼成績單，平均近一年繳出171.81%的突出表現；亞洲股票基金也有多檔繳出超過200%報酬率。

科技基金 長線釣大魚

從近期美國龍頭企業財報數據可以看出，AI成長性有增無減，對台股是正向訊號，特別是四大雲端服務（CSP）業者的資本支出持續擴張，象徵雲端與AI人工智慧正進入長期結構性成長階段，投信法人建議，可長線布局台股科技基金。

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