中東局勢未解，國際油價高檔震盪，再度引發市場對通膨擔憂。近期美國、歐元區與日本公債殖利率同步攀升，壓抑全球股市表現，台股也進入高檔震盪整理格局。不過，資金仍持續流向績效佳的台股基金，展現吸金實力。

根據投信投顧公會最新統計，4月規模20億元以上基金中，規模月增率前十名基金近一年績效幾乎全數超過200%，其中富邦、野村及台新投信皆有兩檔基金入榜，反映績效表現已逐步獲得投資人認同。

市場本周另一焦點聚焦輝達財報，其第1季營收創816億美元新高，季增20%、年增85%，再度改寫AI晶片需求天花板。其中，核心數據中心業務表現強勁，顯示輝達在Blackwell、AI推理、網路互連與AI工廠建置需求同步放大。

富邦小而美基金經理人謝尚瑾指出，本周包括美國、歐元區、日本與英國將同步公布5月PMI初值，市場將觀察中東戰事延續下，供應鏈延遲與成本上升對全球經濟的影響。同時，美國零售財報季也將登場，市場關注高油價是否已開始影響消費者支出行為。

謝尚瑾指出，AI伺服器、HBM、高階DRAM及資料中心推論需求快速成長，正帶動記憶體產業由過去的景氣循環股，逐步轉向具結構性成長特性的產業。

隨供給持續吃緊，記憶體價格明顯上揚，研究機構資料顯示，全球DRAM合約價格已連續兩季漲幅超過40%，也同步推升產業獲利預期。

展望後市，謝尚瑾分析，AI應用將由雲端擴展至邊緣運算與實體應用，帶動硬體升級與零組件需求增加。台股憑藉完整AI供應鏈優勢，仍具備長線競爭力，建議投資人可持續關注AI相關、記憶體及半導體先進製程等具成長動能族群。