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台日韓泰股 動能十足

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
今年來韓國KOSPI綜合指數漲幅高達85.46%、台灣加權股價指數也交出42.83%的好表現。聯合報系資料照
今年來韓國KOSPI綜合指數漲幅高達85.46%、台灣加權股價指數也交出42.83%的好表現。聯合報系資料照

美國科技巨頭財報亮眼，AI領頭羊輝達最新財報再創歷史新高，帶動昨（21）日科技供應鏈為主的股市都紛紛走揚，韓股大漲8%並再度觸發熔斷，今年來韓股、台股、日股、泰股等亞洲股市漲幅都攀升至兩成之上。

根據CMoney統計至21日，在亞洲股市今年來表現上，韓國KOSPI綜合指數漲幅高達85.46%、台灣加權股價指數也交出42.83%的好表現、日本日經225指數22.54%、泰國SET指數21.67%。

針對今年表現相當強勢的韓股，國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰表示，隨著AI伺服器需求快速升溫，記憶體產業景氣明顯轉強。近期因SK海力士獲利亮眼、分紅優渥，引發三星電子員工不滿並醞釀罷工，市場原先擔憂恐衝擊供應鏈，所幸罷工倒數一小時出現轉圜，帶動韓股大漲；加上輝達財報營收表現亮眼，更進一步點燃AI供應鏈行情。

江宇騰指出，三星電子與SK海力士合計占韓股權重超過42%，且兩家公司同為輝達AI伺服器HBM記憶體核心供應商。其中，SK海力士在高頻寬記憶體領域具領先優勢，基本面動能強勁。在AI伺服器需求持續升溫、記憶體景氣循環向上的背景下，若遇短線回檔，建議投資人可逢回分批買進。

日股部分，瀚亞投信表示，在基本面方面，企業獲利持續改善，市場預期2026至2027財年仍可望維持雙位數成長。政策面則由日本央行推動利率正常化，重心仍在穩定經濟，使股市對匯率波動敏感度下降。整體而言，在資金回流、企業改革與政策支撐下，日股中長期動能仍偏正向，短期須留意科技股修正與外部風險影響。

就泰股市場展望上，利安資金管理公司預估，泰國股市目前處於估值偏低、經濟復甦的修復階段，投資人若想布局泰股，宜建議密切關注全球總體經濟指標，以及泰國政府基礎建設專案的實際落地進度，擇優布局強勢企業，以追求泰股中長期漲升潛力。

SK海力士 日股 韓股

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