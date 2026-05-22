中東戰爭持續，全球市場波動與政策不確定性高，突顯新興市場債券優勢。法人指出，新興市場基本面改善，負債比低於成熟市場，收益率有吸引力，貨幣有升值潛力，持續吸金。

M&G英卓投資管理固定收益投資總監夏特爾（Pierre Chartres）昨（21）日來台指出，今年以來，全球固定收益市場面臨聯準會（Fed）重大人事變動、美國政策不確定性與地緣政治等因素影響，成熟市場債波動大，新興市場債券整體表現相對穩定。

就資金動能來看，夏特爾表示，外資在新興市場本地債市的持有比例約16% ，仍低於新冠疫情前的水準，顯示市場參與度仍有提升空間。如果未來市場情緒改善，資金回流可能成為支撐資產價格的因素之一。

夏特爾表示，目前較看好拉丁美洲及新興歐洲債的投資價值，減碼新興亞洲債，因為利差緊縮，收益率也較沒有吸引力。他也提醒，下半年要注意三大風險，也就是美國貨幣政策變化、美國財政壓力、地緣政治與貿易摩擦。

針對債券市場波動，國泰環球策略收益債券基金預計於6月15日展開募集，經理人蔡宗岸表示，「債不是不能買，是不能買錯」，高利率環境代表收益基礎仍具吸引力，有利投資人透過債券資產掌握鎖息機會。

蔡宗岸表示，過往投資人想到債券，只想到長天期美債，但其實債券種類多元，從投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品到可轉債，皆具備不同收益與風險特性，可透過靈活配置五大債種，掌握不同市場情境下的債市輪動機會。