受惠AI趨勢所帶動，台股基金繳出亮眼成績單，平均近一年繳出171.81%的突出表現；亞洲股票基金也有多檔繳出超過200%報酬率。

法人指出，區域型基金的優勢在於多元分散配置，在高檔震盪地行情中有望展現抗震及輪動優勢。

根據CMoney統計至5月18日，觀察近一年境內亞洲股票基金績效表現，其中以統一新亞洲科技能源漲234.41%最多、其次是統一大龍印也有217.29%、接著瀚亞亞洲科技資本家股票也有201.48%的表現，三強均繳出逾200%的績效。此外，包含復華亞太神龍科技196.98%、復華亞太成長181.31%，也在同類型中名列前茅。

統一投信指出，在中國股市中，市場上修海外AI基建相關標的業績預期，半導體設備、PCB、CCL、玻纖布業者也交出亮眼財報，並帶動股價強勁表現，而DeepSeek等AI模型持續發展，將進一步推動趨勢成長，看好相關類股漲勢延續。受美伊停火協議和財報季良好開局的提振，全球股市普遍上漲，印度股市也隨走高，但戰後能源短缺正對印度股市產生更多影響。

瀚亞投信表示，亞洲科技投資主軸目前仍圍繞AI伺服器供應鏈與AI應用服務，焦點集中於上游晶片製造與關鍵零組件。

隨著AI基建於2026至2027年持續進入擴張期，資料中心建置與先進封裝產能同步上修，帶動AI伺服器出貨成為主要成長動能。記憶體、電源、散熱、PCB及CCL等升級趨勢延續，短期內記憶體與電源供給吃緊、載板供需趨緊，成為市場關注焦點。

中國方面，自研AI模型與應用發展快速，政策亦將AI列為中長期戰略重點，帶動雲端與應用端需求。展望未來，邊緣AI如AI手機、PC與人形機器人將成新動能，亞洲科技供應鏈長期成長潛力仍佳，建議投資人可採定期定額布局。