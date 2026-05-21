台股基金規模衝1.5兆 今年來大增81.5% 前十強報酬率突破85%

台股今年來由3萬點邁向4萬2千點大關後，台股共同基金規模首度突破兆元大關，主被動式ETF規模亦同步攀升。此外，今年來多檔台股基金受惠AI熱潮推升電子股強勢上攻，績效更大幅領先大盤，前十強報酬率全面突破85%，展現「主動式管理」爆發力。

根據投信投顧公會統計，截至去年12月起，台股共同基金的規模為8,341.7億，被動式ETF的規模則為3.68兆，主動式ETF的規模僅有1,302億；但至今年4月底，台股共同基金的規模卻快速來到1.51兆，規模成長率為81.5%，主動式ETF的規模也大幅增長到5,295.3億，今年來成長率更高達三倍以上，而被動式ETF的規模雖然也增加到4.7兆元，但規模成長率僅有28.8%。

此外，各類台股資產中，共同基金的占比也從18%擴大到22%；主動式ETF的占比已從3%快速成長到8%，至於被動式ETF的規模占比卻從去年底的79%下滑到70%，可見在台股各類資產中，訴求「主動式管理」的共同基金與主動式ETF，已逐漸成為新寵。

截至19日，統整236檔台股基金當中，前十強依序為：施羅德台灣樂活中小漲105.1%、元大新主流漲101.8%、摩根新興科技(數位型)漲92.59%、元大經貿漲91.32%、元大卓越漲89.8%、元大2001漲89.2%、台新主流漲87.1%、元大多多漲86.7%、台新中國通漲86.1%、玉山科技島漲85.8%，全數優於同期加權指數的38.7%。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI在大型運算及頻寬速度提高的過程中，也帶動高速傳輸需求，而低軌衛星則受惠衛星直連手持裝置的題材，以半導體更細部產業分類為例，隨著AI晶片複雜度的提升，晶圓測試項目與難度將同步增加，導致測試時間同步提升，台廠在全球占有獨特優勢。

台新投信投資團隊表示，展望第2季後市，2026年AI正式從生成式AI進入代理AI與實體AI，預估未來AI Agents與次世代資料中心商機將全面爆發，半導體與伺服器零組件的供需缺口將持續擴大，投資重點宜觀察新AI以及新的台積技術與製程方向，例如：RUBIN平台的改變，規格的提升，ASIC百家爭鳴，以及輝達、Oracle、OpenAI、AMD等結盟關係受惠族群。