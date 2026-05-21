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富達國際調查 台灣投資人加碼意願升溫

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富達國際「2026全球投資人研究」調查顯示，全球市場波動與地緣政治不確定性持續，台灣投資人整體投資意願升溫，但實際資產配置仍維持較高比例現金，呈現「加碼投資、同步保留現金」的雙軌策略。

調查顯示，台灣投資人平均將61%資產投入市場、39%持有現金；雖有高達71%受訪者計畫未來12個月提高投資配置，但同時也有35%表示將增加現金部位，反映對市場成長機會保持樂觀，同時也強化風險防禦的態度。從資產配置來看，股票仍是台灣投資人最青睞的投資標的。調查顯示，58%受訪者計畫加碼股票，明顯高於加碼外幣（26%）、大宗商品（24%）及債券（22%）。

市場情緒顯示，59%台灣投資人看好股市後市，約48%預期市場將維持上漲趨勢，僅11%持悲觀看法。值得注意的是，計畫提高現金配置的受訪者達35%，比例僅次於股票，顯示投資人仍高度重視流動性與風險控管，市場信心尚未過度樂觀。

調查顯示，影響台灣投資人決策的關鍵因素，多集中外部總體環境風險。其中，地緣政治不確定性以54%居首位，其次為通貨膨脹壓力（46%）以及AI相關產業可能出現修正的疑慮（44%）。此外，市場評價過高（36%）、匯率波動（25%）與利率變動（23%）被視為重要風險來源。

本次調查由Opinium於今年2月12日至3月11日進行，訪問13,000名個人投資人，涵蓋市場包括德國、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、香港、新加坡、台灣、澳洲、日本（都各為1,500人）、瑞士（500人）及中國大陸（1,500人）。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，台灣投資人正處於轉型關鍵階段，一方面希望透過投資追求長期財務成長，另一方面仍維持較高現金水位因應市場波動。

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