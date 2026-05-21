美銀美林訪調 美股、新興股 經理人按讚

美銀美林5月經理人調查顯示，受企業獲利前景與聯準會（Fed）寬鬆政策的樂觀預期帶動，經理人對全球經濟與企業獲利前景的看法回溫，現金水位明顯下降，對美股及新興股市的青睞程度回升。

調查於本月8至14日進行，對象為170名經理人，共管理4,610億美元資產。調查顯示，現金水位自前一個月的4.3%下滑至3.9%，為2024年2月以來最大單月下滑幅度。至於美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標所編制的經理人情緒指數，則自3.7回升至6.6，為今年2月以來新高。

就總體經濟前景而言，預期會軟著陸的經理人比率從52%下滑至46%，但預期硬著陸比率也從9%下滑至4%；預期未來12個月全球企業獲利將改善的比率由淨-14%大幅回升至淨17%；預期未來12個月全球通貨膨脹攀升的經理人比率由69%略下滑到66%。

戰爭及油價預估方面，54%經理人預期荷莫茲海峽開放時間為6月底前，22%預期到第3季，11%預期遲至第4季之後；45%經理人預期年底布蘭特油價落在每桶80至90美元，23%經理人預期為70至80美元，19%預期90至100美元，7%預期將高於100美元。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨13%加碼回升至淨50%加碼，其中，美股配置由淨10%減碼大幅回升至淨20%加碼，新興股市由淨41%加碼上揚至淨48%加碼，但歐股由淨4%加碼降至淨4%減碼，日股由淨11%減碼下滑至淨13%減碼。至於債券配置比重，則由淨33%減碼大幅下滑至淨44%減碼。

最令人擔憂的三大尾端風險，則是第二波通膨（經理人認同比率達40%）、地緣政治衝突（認同比率20%）、債券殖利率無序攀升（比率18%），但僅16%經理人預期Fed未來12個月將升息。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」以73%比率高居第一，「做多科技七雄」與「做多原油」分列二、三名。

富蘭克林投顧表示，美企財報顯示整體獲利動能延續，今年美股獲利估維持穩健雙位數增長。