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科技基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

從近期美國龍頭企業財報數據可以看出，AI成長性有增無減，對台股是正向訊號，特別是四大雲端服務（CSP）業者的資本支出持續擴張，象徵雲端與AI人工智慧正進入長期結構性成長階段，投信法人建議，可長線布局台股科技基金。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，除了資本支出資增加，四大CSP業者的AI應用將更全面，例如亞馬遜驅動其電子商務、雲端運算和廣告等核心業務的收入，以客戶為中心，推出AI購物助理；谷歌從基礎設施到應用層面的全面布局，提升搜尋查詢量、Gemini App月活用戶快速增長等。

此外，Meta透過AI驅動廣告效率與平台商業化， 並以Instagram與Reels廣告帶動的轉換率成長；至於微軟由雲端服務（Azure）驅動成長，以及Copilot系列商業化，轉化為高利潤的軟體和雲端訂閱收入等。

王偉哲分析，與2000年建立在本夢比與估值推升的網路泡沫不同，2026年AI龍頭企業不僅本益比明顯低於當年科技股高峰，更具備強勁自由現金流與實質盈餘成長，而市場觀察重點在於這些雲端巨頭是否能證明資本支出能有效轉化為經常性營收，也就是從AI預期行情轉為AI驗證行情。

安聯投信表示，2026上半年台股漲勢不斷，美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，支撐台股AI供應鏈長多格局。投資主軸上，安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。記憶體和載板需求也在持續增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，台股有望維持偏多格局。

王偉哲認為，這波AI爆發大趨勢中，關鍵的中、上游相關廠商皆屬於台鏈。

谷歌 亞馬遜 微軟

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