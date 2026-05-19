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高金融占比商品 逆勢紅

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股連三日收黑，昨（19）日更大跌716點，電子股拉回修正，由金融股撐盤，金融指數上漲1.2%，推升成分股中金融股占比較高的ETF價格表現，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30、統一台灣高息動能、凱基優選高股息30等ETF逆勢收紅。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來全球股市頻創新高，台股大盤也表現亮眼，顯示出金融市場熱絡，進一步帶動金融業財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，同時證券自營的資本利得也將十分可觀。建議面對當前大盤大漲大跌情況，投資人可選擇台股高息ETF介入台股，除其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，台股短線受到獲利了結賣壓、報稅季資金壓力與油價持續干擾，盤勢呈現高檔震盪。在此環境下，高息族群因評價相對親民、現金流穩定，於高檔震盪期間有機會發揮防禦與配置避風港的角色。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，各金控業者第1季合計獲利約1,882億元、年增31%，且多數創同期新高。此外，受惠於去年獲利亮眼，今年金融股預計將發出約3,422億元股息，再創新高，多數標的殖利率落在4%到5%區間，具備穩定現金流吸引力。尤其台股即將進入除權息旺季，在景氣維持溫和擴張的環境下，金融類股有望延續相對抗震、穩步走升的表現。若金融業維持目前高獲利加上穩定配息的結構，相關ETF可望以配息表現維持相對抗震，並兼顧整體報酬表現。

群益投信台股ETF研究團隊表示，金融股在獲利穩健成長，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

商品 凱基 金融股

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