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越南股市長線看多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球供應鏈重組與AI產業浪潮持續推進，越南正快速躍升為亞洲最受矚目的新興市場之一。包括三星、LG、英特爾等大型科技企業持續擴大投資，與AI、半導體供應鏈相關企業亦加速布局，市場普遍看好越南將成為下一波亞洲科技製造與資本市場成長的重要受惠者。

根據當地券商研究指出，市場若僅觀察GDP數據，可能低估越南改革帶來的長期效益，包括數位化推進、行政效率提升與制度改革等結構性變化。部分機構認為，越南實際潛在成長率可能已高於官方公布的7.83%，顯示越南經濟與股市長線多頭格局仍具延續空間。

從近一年績效表現來看，越南相關基金與ETF整體表現優於多數新興市場產品，其中富邦旗下越南相關基金表現亮眼，反映市場資金已逐步回流越南資產。隨AI供應鏈轉移、外資持續設廠，以及政策改革效益逐步發酵，越南股市有望持續受惠於產業升級與國際資本流入趨勢。

市場目前也高度關注越南中央政治局即將公布新一輪外國直接投資（FDI）戰略決議。越南招商政策正由過去「大規模吸引外資」，逐步轉向「選擇性、戰略型投資」，未來將優先聚焦半導體、人工智慧（AI）、再生能源等高附加價值產業。

越南 英特爾 半導體

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