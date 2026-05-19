陸能源類股 潛利十足

美股自4月反彈以來在AI熱潮推動下屢創新高，但美國小型股的表現其實更為出色。理財達人建議，目前小型股相對大型股估值處於相對低檔，對積極型的投資人來說，可作為美股配置的衛星資產。

2026-05-19 23:36