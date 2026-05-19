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陸能源類股 潛利十足

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美伊衝突問題未解，油價持續處於高檔，根據統計，中國約40%的發電量來自核能、風電、太陽能等能源，對石油與天然氣的依賴度正逐年下降，加上第2季景氣維持震盪上行的態勢，目前陸股估值仍處於歷史合理區間，投資人可關注逢低布局中國相關基金的時機點。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，中國持續優化能源進口結構，透過與非中東地區國家的多元合作，有效分散地緣政治引發的供應中斷風險。對能源自主與安全的長期布局，使得中國在面對外部衝擊時，擁有更具彈性的政策空間。

相較於多數鄰國，油價上漲對中國物價與GDP成長的負面衝擊相對較低。

蕭正義強調，中國A股市場相對於全球其他主流市場，估值仍處於歷史合理區間。

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