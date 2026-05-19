台股基金逢低布局 法人：震盪分批加碼 掌握中長線契機

台股基金近月受AI題材持續發酵、電子族群強勢領軍帶動，績效明顯升溫，多檔產品單月報酬率突破20%以上，表現大幅領先加權指數同期的12.1%。法人認為，短線回檔屬漲多修正，基本面與資金行情未變，建議投資人可趁盤勢震盪之際，分批逢低布局績優基金，掌握中長線成長機會。

觀察單月報酬率突破20%以上台股基金，以復華高成長以25.9%績效居前、近三月達54.8%，展現科技與成長股布局優勢；元大台灣高股息優質龍頭則受惠高股息與權值股雙題材加持，單月報酬達25.2%、近三月51%。

另外，復華復華基金近月績效24.7%、近三月52.9%；元大高科技則在科技股帶動下，近三月績效達56.1%，主因AI與電子權值股漲勢延續。復華全方位受惠市場多頭氣氛，單月上漲23.6%、近三月51.7%。

此外，兆豐台灣先進通訊、元大多多、兆豐電子、施羅德台灣樂活中小、安聯台灣科技等，受惠電子族群資金回流、在中小型電子股強攻下，績效表現介於21.8%以上至23.3%之間，同樣全數優於台股大盤。其中，施羅德台灣樂活中小近三月高達69.3%，表現突出。

復華投信表示，現階段操作可採分批布局方式，聚焦基本面穩健、具AI伺服器、先進封裝、高速傳輸及ASIC等成長題材族群；同時搭配高股息與防禦型資產平衡波動風險。若盤勢拉回，反而有利中長線投資人逢低承接，掌握下半年產業成長與資金行情機會。

台新投信投資團隊表示，川習會落幕後，預計6月台北國際電腦展將提供電子產業利多消息，四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至7,000億美元，創科技史上最大「AI基礎建設」投資周期，龐大資本支出直接點燃半導體類股全面噴發，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

綜合安聯台灣科技經理人周敬烈、安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中補充，台股4月漲幅驚人，下旬開始個股間的震盪明顯加劇，短期將進入整理以待混亂籌碼沉澱，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來能否繳出穩定獲利之關鍵，選股仍為關鍵，建議利用指數震盪時逢低承接遭錯殺的穩定成長標的。