上月境外股債商品失血

受地緣政治升溫推升油價與通膨預期影響，進而帶動利率上行壓力，使債券價格承壓。根據基金資訊觀測站統計，4月境外股票型與固定收益型基金同步出現淨流出，反應市場風險情緒轉趨保守，資金轉向平衡（混合）型基金，導致股債資產同步出現資金撤出。

截至4月底，國人持有境外基金金額回升至5.18兆元，月增3.9%、年增17.2%。儘管4月境外股票型基金呈現淨流出，但受惠於全球股市上漲、評價走高，國人持有金額仍較前一月增加6.9%。

法人表示，市場短期風險情緒升溫，加上資產配置快速調整，股票型基金波動加劇，在先前漲幅已高的情況下，投資人傾向獲利了結，將資金轉向相對抗跌的資產；而債券型基金則受到利率上升預期影響，同步面臨投資人贖回壓力。

展望後市，瀚亞投資多元資產投資組合解決方案團隊仍看好全球股市，並相對偏好美股多於歐洲市場。考量地緣政治緊張局勢尚未完全化解，整體資產配置將維持審慎立場。固定收益方面，對美國公債與現金持中性看法，考量整體收益率維持高檔，偏好美國非投資等級債優於投資等級債，並看好新興市場本地貨幣主權債。

在地緣政治升溫背景下，瀚亞投資認為中國、韓國與台灣的抗壓性相對較佳。