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美盛銳思美國小型 具優勢

經濟日報／ 崔馨方

美股自4月反彈以來在AI熱潮推動下屢創新高，但美國小型股的表現其實更為出色。理財達人建議，目前小型股相對大型股估值處於相對低檔，對積極型的投資人來說，可作為美股配置的衛星資產。

截至18日，羅素2000指數在過去一年及今年以來，分別以33.1%與12.4%漲幅領先大型股標普500指數的25.7%與8.6%。而主動選股優勢更能在小型股基金中獲得彰顯，今年以來績效居前的美盛銳思美國小型公司機會基金就以20.09%報酬率顯著領先指數，過去半年、一年績效也均在16檔同類型產品中居第一名。

基金達人分析，過去幾年市場關注與資金都高度集中在極少數的大型科技公司，但隨小型股獲利基本面改善，2026年各季度獲利增速預估均領先大型股，帶動近一年漲幅勢頭超前。預估2026年羅素2000指數的獲利成長年增達68.1%，更勝標普500指數獲利預估23.8%。

近年來隨供應鏈重組、人工智慧發展、川普政策推動的製造業回流，都加速擴大公共投資與基礎建設，小型股以內需為主且與美國本地景氣相關性高，將受惠此趨勢。

銀行財富管理中心也指出，因追蹤小型股的分析師數量偏低，且指數中約四成公司仍未獲利，個股表現差距極大，更需仰賴經驗豐富的主動式操作團隊。

而美盛銳思美國小型公司機會基金團隊長年鑽研小型股，長期鎖定具吸引力便宜估值，且兼具成長催化的題材，像是獲利反彈與復甦的公司，現階段主要鎖定在工業和科技，這也是目前美國經濟成長集中的領域，當市場重新回歸關注小型股的成長潛力時，這些公司將提供極佳的市場參與機會，也是長期績效領先的主要原因。

觀察今年以來美股加快產業輪動趨勢，近年資金高度集中AI大型股也開始鬆動。小型股不僅營收企穩與利潤利率擴張，帶動獲利動能與財報品質進一步改善。

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