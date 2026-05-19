快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

平衡型基金穩中求勝 憑藉股債靈活配置優勢 力抗市場波動

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股在高檔震盪、資金輪動加速之際，平衡型基金憑藉股債靈活配置優勢，不僅展現優異抗震能力，多檔績效近月更超越台股大盤。法人表示，市場波動環境下，可留意兼具成長與防禦配置的平衡型產品。

觀察近月績效表現，多檔基金單月報酬率突破20%，包括：群益平衡王、兆豐萬全、群益真善美、群益亞太新趨勢平衡、群益安家、第一金中概平衡、國泰亞太入息平衡、復華傳家二號、復華人生目標、聯邦金鑽平衡基金等，表現優異。

此外，多檔產品近六月績效更高達七成至九成以上，包括：第一金中概平衡、聯邦金鑽平衡等基金，近六月績效均超過九成明顯優於加權指數同期表現。

群益平衡王基金經理人李蕙君表示，大盤高檔之際，震盪頻率將加大，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

此外，李蕙君建議，投資人現階段布局上宜持謹慎態度，以選股不選市為主要策略。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL等具實質EPS支撐的產業仍是後續主軸。

聯邦金鑽平衡產品協理何彥樟認為，台股仍以科技與電子產業為核心，尤其人工智慧與半導體產業鏈持續成長，相關需求動能仍強，整體長期趨勢通常不會因此改變。另外，雖然地緣政治與國際局勢仍具不確定性，但在AI需求持續成長、四大CSP維持高資本支出，以及科技企業財測普遍優於預期帶動下，市場多頭格局仍具延續性。

針對後市投資布局，兆豐投信分析，隨著AI發展由前期的「模型訓練」逐步進入「終端推論」驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。這股獲利上修的動能正快速外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。

群益 台股基金 基金

延伸閱讀

七檔主動型台股ETF 跑贏大盤

除權息旺季開跑 這檔ETF獨門股利輪轉策略多元布局收益來源

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

資金持續流入 AI 指數高檔震盪 台股商品資金輪動

相關新聞

高金融占比商品 逆勢紅

台股連三日收黑，昨（19）日更大跌716點，電子股拉回修正，由金融股撐盤，金融指數上漲1.2%，推升成分股中金融股占比較高的ETF價格表現，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30、統一台灣高息動能、凱基優選高股息30等ETF逆勢收紅。

台股基金逢低布局 法人：震盪分批加碼 掌握中長線契機

台股基金近月受AI題材持續發酵、電子族群強勢領軍帶動，績效明顯升溫，多檔產品單月報酬率突破20%以上，表現大幅領先加權指數同期的12.1%。法人認為，短線回檔屬漲多修正，基本面與資金行情未變，建議投資人可趁盤勢震盪之際，分批逢低布局績優基金，掌握中長線成長機會。

越南股市長線看多

全球供應鏈重組與AI產業浪潮持續推進，越南正快速躍升為亞洲最受矚目的新興市場之一。包括三星、LG、英特爾等大型科技企業持續擴大投資，與AI、半導體供應鏈相關企業亦加速布局，市場普遍看好越南將成為下一波亞洲科技製造與資本市場成長的重要受惠者。

陸能源類股 潛利十足

美伊衝突問題未解，油價持續處於高檔，根據統計，中國約40%的發電量來自核能、風電、太陽能等能源，對石油與天然氣的依賴度正逐年下降，加上第2季景氣維持震盪上行的態勢，目前陸股估值仍處於歷史合理區間，投資人可關注逢低布局中國相關基金的時機點。

平衡型基金穩中求勝 憑藉股債靈活配置優勢 力抗市場波動

台股在高檔震盪、資金輪動加速之際，平衡型基金憑藉股債靈活配置優勢，不僅展現優異抗震能力，多檔績效近月更超越台股大盤。法人表示，市場波動環境下，可留意兼具成長與防禦配置的平衡型產品。

美盛銳思美國小型 具優勢

美股自4月反彈以來在AI熱潮推動下屢創新高，但美國小型股的表現其實更為出色。理財達人建議，目前小型股相對大型股估值處於相對低檔，對積極型的投資人來說，可作為美股配置的衛星資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。