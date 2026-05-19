平衡型基金穩中求勝 憑藉股債靈活配置優勢 力抗市場波動

台股在高檔震盪、資金輪動加速之際，平衡型基金憑藉股債靈活配置優勢，不僅展現優異抗震能力，多檔績效近月更超越台股大盤。法人表示，市場波動環境下，可留意兼具成長與防禦配置的平衡型產品。

觀察近月績效表現，多檔基金單月報酬率突破20%，包括：群益平衡王、兆豐萬全、群益真善美、群益亞太新趨勢平衡、群益安家、第一金中概平衡、國泰亞太入息平衡、復華傳家二號、復華人生目標、聯邦金鑽平衡基金等，表現優異。

此外，多檔產品近六月績效更高達七成至九成以上，包括：第一金中概平衡、聯邦金鑽平衡等基金，近六月績效均超過九成明顯優於加權指數同期表現。

群益平衡王基金經理人李蕙君表示，大盤高檔之際，震盪頻率將加大，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

此外，李蕙君建議，投資人現階段布局上宜持謹慎態度，以選股不選市為主要策略。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL等具實質EPS支撐的產業仍是後續主軸。

聯邦金鑽平衡產品協理何彥樟認為，台股仍以科技與電子產業為核心，尤其人工智慧與半導體產業鏈持續成長，相關需求動能仍強，整體長期趨勢通常不會因此改變。另外，雖然地緣政治與國際局勢仍具不確定性，但在AI需求持續成長、四大CSP維持高資本支出，以及科技企業財測普遍優於預期帶動下，市場多頭格局仍具延續性。

針對後市投資布局，兆豐投信分析，隨著AI發展由前期的「模型訓練」逐步進入「終端推論」驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。這股獲利上修的動能正快速外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。