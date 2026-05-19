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新Fed主席華許緊縮政策引擔憂！國泰主動債券基金6月開募 主打5大債種靈活配置

聯合新聞網／ 綜合報導
針對30年期美債突破5.1%引發的債市震盪，國泰新主動式債券基金主打不把雞蛋放同個籃子裡。記者胡經周／攝影
針對30年期美債突破5.1%引發的債市震盪，國泰新主動式債券基金主打不把雞蛋放同個籃子裡。記者胡經周／攝影

近期美國通膨數據再度升溫，CPI與PPI雙雙高於市場預期，推升美債殖利率全面走升，30年期美債殖利率一度突破5.1%，讓不少曾在長天期美債投資中受傷的投資人，對債券市場再度卻步。

國泰環球策略收益債券基金預計於6月15日展開募集，經理人蔡宗岸表示，「債不是不能買，是不能買錯」，高利率環境代表收益基礎仍具吸引力，有利投資人透過債券資產掌握鎖息機會；過往投資人想到債券，往往只想到長天期美債，但其實債券種類多元，從投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品到可轉債，皆具備不同收益與風險特性，可透過靈活配置五大債種，掌握不同市場情境下的債市輪動機會。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後，市場擔憂量化緊縮政策可能進一步壓抑債券買盤，加上通膨黏著性升高，Fed短期內降息空間受限，使利率波動延續高檔震盪。

另一方面，美伊談判仍陷僵局，地緣政治風險推升油價波動，也讓通膨降溫路徑增添變數。若能源價格維持高檔，恐使Fed更難快速轉向降息，進一步加劇長天期債券價格波動。

蔡宗岸指出，對債券投資而言，高利率並非全然不利，真正需要留意的是債券資產對利率變動的敏感度，以及收益來源是否過度集中。

尤其在股市高檔震盪、評價波動加劇的環境下，債券仍是資產配置中不可或缺的一環；在利率與通膨不確定性偏高的環境下，債券配置更應從單一長天期美債思維，轉向多元收益來源、信用品質與存續期間的搭配，避免投資組合過度受單一市場起伏牽動，不把雞蛋放在同個籃子裡，讓資產配置在全球政經變動中更具承受波動的能力。

在產業趨勢方面，AI與科技資本支出持續擴張，帶動可轉債市場結構轉變。蔡宗岸表示，科技成長動能不僅推升相關產業資金需求，也讓兼具債息與股市上漲參與潛力的可轉債，成為債券配置中具彈性的工具之一。非投資等級債則可聚焦BB至B級信用，透過產業趨勢判斷，尋找體質較佳、具升評、併購或結構性成長機會的發行人。

在資源需求與科技發展同步推動下，部分產業正進入結構轉變期，可轉債與非投等債也有機會從單純收益工具，進一步延伸成參與企業成長與產業輪動的配置選項。

展望後市，蔡宗岸表示，現階段美國經濟並無出現明顯衰退訊號，就業市場與企業獲利仍具韌性，短天期非投資等級債因存續期間較短，對利率波動敏感度相對有限，且在高利率環境下仍可提供具吸引力的收益水準，具備相對配置價值。不過，考量通膨黏著、Fed政策路徑與地緣政治風險仍可能牽動市場波動，債市布局仍不宜過度集中單一債種。

預計於6月開募的主動式債券基金「國泰環球策略收益債券基金」透過國泰自主研發的總經周期模型靈活配置多元債種，並搭配主動調整存續期間及經理人專業選券能力，避免投資人將債券投資單押於長天期美債，在追求收益機會的同時，保留因應市場變化的調整彈性，作為參與債市收益機會的核心配置工具。

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