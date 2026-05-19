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台股基金人氣旺 4月定期定額人數創高 元大經貿扣款月增金額最多

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股4月重啟多頭，帶動投資熱度，根據投信投顧公會4月資料指出，台股基金定期定額人數創33.4萬人新高紀錄，扣款月增金額前五名由元大經貿、元大新主流分別增加逾2,000萬領銜，老牌的群益馬拉松、統一黑馬也分別有千萬增額。

據投信投顧公會4月統計，國內一般股票型定期定額扣款月增前五名為元大經貿、元大新主流、群益馬拉松、統一黑馬、群益長安，績效愈猛買氣愈旺。

今年來截至5月15日，元大新主流報酬率113.28%、元大經貿97.04%，分別為同類型中第一與第四，群益馬拉松、統一黑馬、群益長安也分別上漲65.18%、73.52%、74.89%。

元大新主流基金研究團隊表示，AI趨勢徹底改變台股長期連動電子消費品供應鏈情形，多項伺服器關鍵零組件包括CPU、DRAM、PCB等，出現顯著供需缺口，獲利前景帶動供應鏈進入估值上修階段，未來在AI長線趨勢支持產業能見度下，市場資金預計仍將在各題材間輪動，創造主動選股優勢。

截至4月底國內一般股票型基金報酬率前四分之一為80.2%，超越大盤逾45個百分點，目前為1997年以來最佳年度，台股基金超額報酬能力顯著。市場近期主要焦點台股主動ETF，但元大經貿基金、元大新主流基金，今年以來已翻倍更加突出。

統一投信投研團隊表示，近期股市震盪主要原因包括，美債殖利率上揚，市場重新訂價，及中東戰事為通膨帶來壓力，市場延後對聯準會降息預期等。

因此，評價相對較高的高成長科技股，股價出現較大波動。但AI產業高速成長，加上需求外溢到次領域，台股基本面前景強勁，長線多頭格局不變。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，長期投資過程中，總會面臨景氣循環、政經環境變化等各種挑戰，透過定期定額方式，能攤平單位成本、降低擇時風險。

元大 群益 台股基金

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