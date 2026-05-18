AI 題材熱炒 美股商品展現超人氣 受益人連四周增加

川習會結束未見突破發展，美股上周五下挫，台股昨（18）日跟進下跌，投資人考量分散風險，紛紛布局全球與美股ETF。根據集保中心最新公布的每周ETF受益人統計數據，海外股票ETF近一周受益人再增2.4萬人，總人數213.9萬人，連五周寫新高，尤以美股ETF和全球股票ETF最受青睞。

除了全球股票ETF周增1.8萬人最多，美股ETF受益人近一周也增加6,098人，來到107.1萬人，為連續四周增加，站穩百萬受益人大關，為各類型海外股票ETF人氣王。

法人分析，儘管市場持續面臨不確定性干擾，包括中東衝突仍未落幕、聯準會政策動向臆測、川習會未有重大突破等，加上先前國際股市連番創高，部分資金選擇獲利了結，主要股市呈現高檔震盪。在全球景氣仍保穩健，加上AI科技創新方興未艾，多頭趨勢未改，仍舊吸引投資人持續透過海外股票ETF來參與市場。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含強調，AI題材仍是市場主流，回顧過去三年，美股七巨頭資本支出達8,000億美元，鉅額打造高進入障礙，持續引領科技發展，成果也體現至獲利表現。據統計，美股科技巨頭今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，強勁成長動能續為資金布局重點。建議看好美國科技發展的投資人，可運用持股囊括當前科技巨頭，與未來科技潛力巨頭的美股科技ETF，以把握投資契機。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊表示，川習會雙方無重要突破，加上科技股下跌、伊朗局勢不明使油價勁揚，引發美股四大指數下殺。就基本面看，美國仍是強勁市場，S&P500已公布財報企業，84%的EPS高於預期，推動Q1盈餘成長率上修至15.1%。