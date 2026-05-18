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PIMCO 投資展望 高評級短債抗震優選

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

地緣政治、信貸市場疑慮、AI發展等因素交錯，影響債券投資前景。法人指出，目前市場過度反映通貨膨脹的風險，但輕估經濟減速的風險。投資組合宜追求韌性及高品質，維持多元配置，並將流動性視為一種資產，以利於在市場錯位時低接標的。

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長暨董事總經理賽德納（Marc Seidner）昨（18）日來台指出，中東衝突對全球能源供應產生重大衝擊，推高通膨的同時，也拖累經濟成長，加上AI持續快速發展，都在各國、各產業與家庭間加劇贏家與輸家的差距。

賽德納強調，全球經濟分化加劇帶來風險與機會。投資組合應以中短天期的高品質債券為核心，並進行全球多元布局，以增添韌性。證券化資產尤其看好，因為有實質擔保品，而不是依賴放款給企業。至於非投資等級債，利差太窄，一旦經濟放緩，利差不足以彌補所承擔的風險。

賽德納指出，各國央行在通膨升溫與成長放緩間面臨艱難的取捨。品浩認為美國聯準會（Fed）仍在降息循環中，但今年不致於降息，還要看更多數據而定。至於美國10年期公債殖利率，過去兩、三年大約在4-4.6%的區間，目前較接近這個區間的上緣，一旦中東戰事結束，可能回到中間價位或更接近4%。

雖然中東戰爭持續，但賽德納表示，目前的情況不同於2022年俄烏戰爭爆發時。當時供給吃緊，需求則受惠疫後復甦。目前勞動市場較疲弱，且油價上揚可能影響需求。相較於通膨上揚的風險，品浩更擔心經濟的下行風險。由於市場仍未完全反映經濟下滑風險，因此也出現投資機會。

通膨 債券 中東

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