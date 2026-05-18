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別再為科技股的心電圖失眠！這招「雙引擎理財法」讓你抱緊AI還能月月加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
富蘭克林華美投信於6月22日推出美國收益多重資產基金，透過科技成長股與掩護性買權策略，助投資人在2026年AI產值破兆的紅利下，建立兼具成長與穩定的月收系統。記者杜建重／攝影
富蘭克林華美投信於6月22日推出美國收益多重資產基金，透過科技成長股與掩護性買權策略，助投資人在2026年AI產值破兆的紅利下，建立兼具成長與穩定的月收系統。記者杜建重／攝影

2026年，全球金融市場迎來「聯準會政策轉向」與「AI產值破兆」兩大順風。面對科技股的高成長與高波動，投資人常陷入「資產長大」與「穩定現金流」的兩難。最新理財趨勢「科技版穩月收」應運而生，讓投資人在捕捉AI狂飆契機的同時，也能月月安穩摘取收益果實。

傳統配息加動能 2026迎來多重資產佈局視窗

台灣人高度青睞「穩定月收」（如富坦穩月收基金居國人持有境外基金第六大），但AI超級週期，投資人希望更多的科技股爆發力。展望2026年，兩大總經條件為多重資產創造了絕佳佈局時機：

1. 利率環境轉變

聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）立場偏鴿，貨幣政策逐步向中性利率靠攏。在此環境下，債券資產具備表現空間；若市場陷入區間震盪，高息股與債息則能提供穩健的現金流。

2. AI基本面強勁

全球AI資本支出擴張，2026年半導體產值預計突破1兆美元（年增26.3%），科技股長線獲利有撐。

雙引擎架構：穩控波動、掌握輪動

瞄準此契機，富蘭克林華美投信於6月22日至26日推出「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，主打「科技版穩月收」，市場形容這讓「追了AI十年的投資人，今年終於換AI付薪水」。

核心策略有二：

1.成長與息收並重

逾36%佈局科技成長股衝刺資本利得，搭配價值股與優質公司債，靈活應對市場輪動、穩固收益。

2.掩護性買權（Covered Call）避震

由具70年歷史的收益團隊操刀，透過賣出買權收取權利金，創造額外收益並提供下檔保護，有效降低科技股波動。

基金兼具成長機會與防禦的配置，極適合需要生活費補貼的「退休族」、盼建立被動收入的「上班族」，以及需配息作為心理錨點的「中保守型投資人」。

科技股

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