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資金持續流入 AI 指數高檔震盪 台股商品資金輪動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

資金持續流入AI，台股第2季延續多頭格局，指數高檔震盪。市場觀察指出，短期大幅修正機率不高，但盤面結構已出現轉變，中小型股在前波漲幅擴大後，波動明顯增加，市場對短線評價修正的預期逐步升溫。

瀚亞投信表示，近期盤面最大變化在於資金輪動方向。市場資金自高基期族群轉向低基期標的，尤其AI供應鏈中的ODM廠、PC與邊緣運算相關產業，因評價相對較低且基本面具支撐，逐步吸引資金流入。此外，記憶體族群出現回溫訊號，在供需改善與價格回升預期下，也成為資金關注焦點。

在AI產業發展上，從雲端訓練逐步向應用落地與邊緣運算，產業鏈涵蓋GPU、ASIC、記憶體及光通訊等領域，次族群動能逐步發酵，投資機會也隨之擴大。

整體而言，瀚亞投信指出，在基本面穩健與資金動能支撐下，台股短期仍以高檔震盪為主軸。投資策略上，市場建議關注評價具吸引力且基本面穩定的族群，並留意AI產業平台轉換進程及政策變化對市場帶來的影響。同時，中小型股漲幅已大的情況下，需留意波動加劇與短線修正風險。

元大新主流基金研究團隊表示，隨著AI產業蓬勃發展，台股成長方向也正在改變，市場已不再只看消費性電子的產業循環，而聚焦有需求、有缺口的產業。

例如CPU、DRAM、PCB等AI伺服器的關鍵零組件，近期都出現供需吃緊的情況，也讓相關供應鏈，後續成長與獲利備受市場期待，預期資金會在不同題材間輪動，而能掌握產業變化、靈活布局的主動式選股策略，優勢更將逐步放大。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，展望後市，相關業者資本支出有望再顯著增加，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資的首款變現應用，因此仍長期看好台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈。

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