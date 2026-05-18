快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

孫安佐羈押！經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明：他爆氣堅持要拍新改良

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 帶動電力需求＋生產成本降低效應 乾淨能源基金搶風頭

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
乾淨能源基金捲土重來，重點不再是永續題材，而是AI需求強勁。（路透）
乾淨能源基金捲土重來，重點不再是永續題材，而是AI需求強勁。（路透）

乾淨能源基金捲土重來，重點不再是永續題材，而是AI需求強勁。法人指出，在人工智慧（AI）應用普及推升電力需求風暴式成長的背景下，能源供應不再只是支撐經濟的基礎，更是決定科技發展速度的關鍵因素。

法巴乾淨能源股票基金經理人傅格曼（Ulrik Fugmann）上周來台時指出，AI發展已是不可逆的趨勢。根據麥肯錫調查，2025年已有超過88%的大型企業至少在一個部門導入AI，遠高於2022年時的50%。

傅格曼表示，彭博資訊今年3月數據顯示，從ChatGPT於2023年問世到2027年，美國五大科技巨頭的資本支出預估年複合成長率高達47.5%，今年預估合計資本支出將突破6,900億美元，較去年12月估計已上修三成。

美國總統川普對乾淨能源有疑慮，要減少補貼，但自去年初川普就任以來，法巴乾淨能源股票基金反而上漲一倍。

傅格曼指出，這主要是因為AI引爆電力需求。另外，地緣政治激勵各國推動能源多元分散，乾淨能源成本降低，也都有利於替代能源股價表現出色。

傅格曼引用輝達執行長黃仁勳的比喻，說明電力在AI發展中的核心地位，「AI發展就像一個五層蛋糕，最底層是能源。」電力是整個AI運算體系的地基，電力決定算力。

不論晶片速度有多快、模型有多強，如果沒有穩定的電力供給，一切都是空中樓閣。

傅格曼強調，電力需求呈現爆炸性成長，既有發電量已經不堪負荷。麥肯錫2024年報告已預估，美國資料中心用電量於2023-2030年成長約四倍，占全美電力需求比重由3.7%上升至　11.7%，擴充電力成　為燃眉之急。

不過，傅格曼指出，傳統電力建設如天然氣、核能等新建廠從動工到供電往往需要六至12年時間，緩不濟急。

相比之下，太陽能加儲能的組合建置時間僅需12-18個月，是當前可快速補充電力缺口且具成本效益的選項。

高盛2025年12月報告預估，2026-2028年，太陽能與風力新增裝置容量在美國市場將繼續主導地位。

能源 ChatGPT 股票

延伸閱讀

美股電力商品 題材熱炒

AI大戰升級電力大戰！Anthropic估值9,000億美元…00899年漲35.96％搶先布局

基金特蒐／科技基金 多頭派對續攤

科技基金 魅力擋不住

相關新聞

AI 帶動電力需求＋生產成本降低效應 乾淨能源基金搶風頭

乾淨能源基金捲土重來，重點不再是永續題材，而是AI需求強勁。法人指出，在人工智慧（AI）應用普及推升電力需求風暴式成長的背景下，能源供應不再只是支撐經濟的基礎，更是決定科技發展速度的關鍵因素。

資金持續流入 AI 指數高檔震盪 台股商品資金輪動

資金持續流入AI，台股第2季延續多頭格局，指數高檔震盪。市場觀察指出，短期大幅修正機率不高，但盤面結構已出現轉變，中小型股在前波漲幅擴大後，波動明顯增加，市場對短線評價修正的預期逐步升溫。

新興市場崛起 占據主導權

2026年新興市場表現已明顯領先美國等成熟市場，富蘭克林證券投顧分析，現階段可能正處於一個市場主導權轉移的初期階段，未來可能延續數年甚至十年以上，目前存在多項有利因素支持資金自成熟市場轉向新興市場。

五投信台股基金 叫好叫座

中東局勢轉為明朗，加上財報與科技題材推波助瀾，不光只有ETF匯集人氣，台股共同基金同樣持續吸金且多檔已經繳出超過100%的亮麗報酬率，推升資產規模不斷挑戰新高、突破1.51兆元。

基金特蒐／科技基金 多頭派對續攤

AI讓企業獲利超乎預期，科技股引領全球股市繼續高歌前行，今年來美股、台股、日股都頻頻改寫歷史新高。統一全球新科技基金操盤人郭智偉再次表示，今年主要股市漲幅主要動能來於企業獲利上修所致，「乍看之下目前的股市確實漲很兇，但是科技股沒有泡沫，目前的評價也並不算貴」。

報酬率翻倍商品 吸金力強

台股在AI、科技產業成長態勢驅動下，台股共同基金表現呈現大者恆大趨勢愈趨明顯，安聯台灣科技基金規模更是率先站上2,000億元，且今年來報酬率已經翻倍，成為市場注目焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。