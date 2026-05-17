新興市場崛起 占據主導權

2026年新興市場表現已明顯領先美國等成熟市場，富蘭克林證券投顧分析，現階段可能正處於一個市場主導權轉移的初期階段，未來可能延續數年甚至十年以上，目前存在多項有利因素支持資金自成熟市場轉向新興市場。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達•查特吉表示，美國乃至其他成熟市場的經濟結構正出現根本性變化，債務水準已逐漸變得難以持續，這將限制政府透過財政與貨幣政策刺激經濟成長的能力，在此背景下，美元走弱的可能性將提高且可能是持續性的趨勢。反觀新興市場正引領全球發展，對全球經濟成長的貢獻持續提升且預期此趨勢將進一步加速，至2030年新興市場預計將貢獻約75%的全球成長，但這樣的變化在許多西方資產配置者中仍被嚴重低估，導致多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置，回顧約15年前新興市場在全球股票市場中佔比甚至高於現在，近年資金主要流向美國市場使其投資集中度顯著上升，也提高整體風險，當資產配置開始重新調整時，新興市場資產價格將成為最主要受益者。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達•查特吉指出，隨著大型雲端服務商持續擴大資本支出，甚至進一步提高投資規模，今年預期將達8,000億美元，2027年更可能達到1.1兆美元，顯示終端需求仍然非常強勁且可見度提高、更具穩定性，在此趨勢下，台灣與南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。在固定收益資產方面，成熟市場的實質收益率相對偏低，甚至目前數據有高估之嫌，相較之下，新興市場債券特別是拉丁美洲地區的債券，不僅名目收益率高，其實質收益率同樣具有吸引力，即便可能受匯率波動影響，也能提供一定程度的保護。

富蘭克林投顧表示，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金是一個非常完整的一站式新興市場投資方案，投資標的涵蓋新興市場各個區域，而非僅集中於傳統新興市場指數中偏重亞洲的股票配置，同時也納入中東、非洲與拉丁美洲市場，除以殖利率水準明顯高於成熟市場的新興市場主權債，提供較高收益外，同時也透過高成長潛力的新興市場股票掌握資本利得潛力。基金投資組合採動態資產配置架構，由投資方案團隊主導資產配置，根據團隊自上而下的研究觀點，調整股票與固定收益資產比重以提升風險調整後報酬。