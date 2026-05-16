報酬率翻倍商品 吸金力強

台股在AI、科技產業成長態勢驅動下，台股共同基金表現呈現大者恆大趨勢愈趨明顯，安聯台灣科技基金規模更是率先站上2,000億元，且今年來報酬率已經翻倍，成為市場注目焦點。

根據投信投顧公會統計至4月底，台股共同基金規模前十大名單中，前兩名均由安聯投信旗下台股基金包辦，分別為安聯台灣科技基金2,072億元、安聯台灣大壩基金868億元，接著為元大台灣高股息優質龍頭715億元、統一奔騰676億元、野村優質636億元、安聯台灣智慧629億元。

就資金流向部分，其中，安聯台灣科技基金4月單月淨申購動能與前一個月相當、達77億元；安聯台灣大壩基金4月淨申購近30億元，兩檔淨申購占整體台股共同基金淨申購金額分別為35.8%、13.9%；人氣表現相對搶眼。

從今年績效觀察，安聯台灣科技漲101.72%最多、安聯台灣大壩99.27%、元大台灣高股息優質龍頭97.4%、野村優質91.85%，這些規模前十大名單基金績效也表現亮眼。

法人分析，台灣受惠AI趨勢帶動整個產業結構轉型，更成為供應鏈上舉足輕重的角色，強勁出口推升台灣2026年經濟成長預測，帶動台股本次盈餘上修期間已為歷年最長，推升台股多頭表現。展望後市，在資金充沛情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4月單月大漲超過7200點，5月迄今延續並已大漲超過3,000點，台股後市仍可期。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅的標的也面臨獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；而AI算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板（CCL） 需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。

觀察財報表現，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資的首款變現應用，呼應安聯投信台股團隊長期看好台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈。