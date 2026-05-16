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五投信台股基金 叫好叫座

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股共同基金同樣持續吸金，規模不斷挑戰新高、突破1.51兆元。聯合報系資料照
台股共同基金同樣持續吸金，規模不斷挑戰新高、突破1.51兆元。聯合報系資料照

中東局勢轉為明朗，加上財報與科技題材推波助瀾，不光只有ETF匯集人氣，台股共同基金同樣持續吸金且多檔已經繳出超過100%的亮麗報酬率，推升資產規模不斷挑戰新高、突破1.51兆元。

根據投信投顧公會統計至4月底，觀察投信業者旗下台股共同基金管理資產規模表現，市場呈現明顯集中趨勢，安聯投信保持成長態勢以3,570億元居冠、占主動式台股基金總規模比重達23%；其次為統一投信2,072億元、野村投信1,790億元、元大投信1,522億元、國泰投信1,491億元，顯示前五大投信已占據市場重要地位，凸顯品牌及投資團隊投研能力成為投資人青睞關鍵，產業龍頭優勢持續擴大。

觀察近期資金動向，回顧4月儘管面臨國際情勢等變數，但台股共同基金整體市場仍呈現資金淨流入216億元，反映資金仍持續看好台股前景；若進一步檢視，安聯投信旗下的台股共同基金規模4月單月淨申購達103.7億元、不但亦居所有共同台股基金之冠，且淨申購金額占台股共同基金整體市場淨流入比重達48%。

展望後市，整體而言，國內股票型基金市場在資金持續流入及投資人參與度提升的帶動下，維持穩健發展。法人指出，在全球經濟環境仍具不確定性的情況下，主動式投資策略仍為面對市場波動、靈活應對市場風險的重要策略，預期持續成為推動市場成長的重要動能之一。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，隨著通膨壓力逐步趨緩，市場對主要央行貨幣政策的緊縮預期已逐漸見頂，雖然短期利率仍維持高檔，但資本市場已提前反映利空，投資人風險偏好逐步回升。在此背景下，具備長期成長趨勢的科技產業，再度成為資金配置重心。

安聯投信表示，在全球經濟不確定性仍存的環境下，台灣投資人資產配置趨於成熟，透過基金進行長期布局與分散風險的需求持續提升，支撐整體市場穩定成長。隨著市場競爭加劇，投資人更重視資產管理機構的投研實力與風險控管能力，具備全球資源與在地深耕優勢的機構，較能獲得投資人長期信任。

國泰投信指出，台股長線前景看旺，但指數登高之際，投資人應保有居高思危意識，避免重壓單一標的，面對瞬息萬變的盤勢，可善用具備高度選股彈性的台股基金。

國泰小龍基金經理人黃維泰指出，半導體與AI產業已成為市場定心丸，帶動加權指數在寫下新紀錄，展現AI算力需求帶動的實質支撐，翻轉了傳統淡季態勢。

中東 元大投信 台股

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