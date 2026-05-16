基金特蒐／科技基金 多頭派對續攤

AI讓企業獲利超乎預期，科技股引領全球股市繼續高歌前行，今年來美股、台股、日股都頻頻改寫歷史新高。統一全球新科技基金操盤人郭智偉再次表示，今年主要股市漲幅主要動能來於企業獲利上修所致，「乍看之下目前的股市確實漲很兇，但是科技股沒有泡沫，目前的評價也並不算貴」。

4月全球股市重回多頭趨勢，根據CMoney統計，今年來費城半導體指數大漲70.46%、台灣加權股價指數漲44.15%、日本日經225指數也有24.46%，在全球鎖定最具競爭力科技股的統一全球新科技基金今年來報酬率高達96.46%，績效表現高居同類型之冠。

據晨星統計至5月13日，統一全球新科技基金近半年績效已經破百，衝上108.57%、近一年217.66%、近兩年更是繳出424.86%的亮眼成績單，基金抓住科技產業這波AI大多頭行情，去年底看好今年有漲價效應，操作上逐步獲利了結中下游硬體供應鏈，轉向加碼中上游硬體供應鏈績優股，也挹注今年績效表現。

統一全球新科技經理人郭智偉。 統一投信/提供

截至4月底的基金月報資料，統一全球新科技基金主要布局在美股，占比超過50%、其次為台灣約25%上下、日股部位也超過10%，目前持股主軸聚焦在光通訊、記憶體、電力能源、PCB、半導體等大領域，前五大成分股依序為燃料電池BLOOM ENERGY的7.9%、光通訊LUMENTUM的6.17%、記憶體KIOXIA的5.83%、光通訊COHERENT的5.16%、記憶體美光4.86%。

談到近期在加減碼的動態上，經理人傾向持續加碼中上游硬體供應鏈績優股，持股檔數落在35檔上下，聚焦AI Server、通訊設備及資料中心相關基礎設施，且整體基金持股水位提升至95%，也反應出對未來科技繼續走大多頭行情的樂觀預期。

美國企業獲利於3至4月期間不降反升，市場持續上修獲利預期，2026年整體獲利成長率由15%上修至19%，獲利逐季成長趨勢未變，獲利加速動能可望延續至2027年第1季，以S&P 500及NASDAQ指數企業獲利上修至兩成、費城半導體指數企業獲利上修至一倍、台股獲利預期是調升至逼近五成，也再次證明AI不是泡沫。

去年10月間美、台、日就已經頻頻創高，郭智偉在當時受訪時就認為，科技股並沒有過熱的疑慮，AI所驅動的企業獲利成長能力，並看好科技股有評價持續上修的空間。

時至今日，儘管美、台、日股又再大漲一段，但目前指數漲幅仍不及企業獲利上修的幅度，今年來的漲勢都十分合情合理，從科技股對大盤的溢價程度來看，現階段持續處在上升軌道中，AI才剛剛開始，將支撐科技股多頭行情繼續向前走。

除了企業獲利上修之外，美伊戰爭亦消化過去對高評價的疑慮，S&P 500、NASDAQ及費半指數評價回落至過去五年平均水準，同時漲勢集中化的情況也改善，加上美國就業穩健，預期聯準會利率會 維持不變，有利評價及資金面。

操作心法

●精選持股 抓住AI主升段

全球範圍精選40檔內的績優股，自去年底起操作上逐步獲利了結中下游硬體供應鏈，轉向加碼中上游硬體供應鏈績優股，也挹注基金績效表現，整體持股水位提升至95%，反應對未來科技繼續走大多頭行情的樂觀預期。（高瑜君）

投資小叮嚀

●定期定額參與AI成長行情

科技股仍是獲利成長主要驅動力，如今AI仍然在初期，主要CSP業者持續擴大基礎建設投資，持續看多AI族群。

●留意兩項觀察重點表現

第一，市場已有預期美伊戰爭讓第2季通膨又起，後續持續關注第3季的通膨數據走向；第二，各大CSP供應商持續軍備競賽，並上修2026年資本支出規模至約7,500億美元，AI相關資本支出持續強勁，未來AI變現能力則是需要檢視的部分。（高瑜君）