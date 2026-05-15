玉山科技島基金名列前茅！投信發行千檔基金 報酬逾百分百皆為台股基金

台股基金強勢霸榜！統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有1檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。(資料來源 : Lipper，統計至2026/05/12)

進一步細看玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)績效表現佳，不論短中長天期皆維持在四分位排名前1/4或2/4，且6個月、1年、2年、3年的績效全數超過100%，分別達114.58%、262.29%、213.13%、348.25%，勝過同期間加權指數表現，等於用實力證明了玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)能成為投資人參與這波台股多頭盛會的優選之一。(資料來源 : Lipper，統計至2026/04/30)

玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)經理人王偉哲指出，台股今年來表現在全球主要股市中名列前茅，僅次於韓國與費城半導體指數，最大的原因在於台股搭上AI熱潮以及握有完整AI供應鏈，AI晶片以「整台伺服器」出貨，從IC設計、先進製程、封裝測試，到伺服器組裝、散熱、電源與高速傳輸，關鍵環節高度集中在台灣，AI投資直接轉化為台灣企業訂單，不僅推升台股股價，也讓台股基金繳出亮眼的成績單。(資料來源 :Bloomberg、玉山投信，2026/05/13)

王偉哲表示，近期市場亮點持續聚焦代理式AI發展，當前以AI Agent作為主要上漲邏輯的敘事，讓科技股延續多頭格局，且AI Agent推升的硬體需求也於財報中陸續得到驗證。上週超微(AMD)公布第一季財報結果亮眼，資料中心貢獻營收來到57.8億美元，年增率呈現加速，CEO蘇姿丰認為AI Agent將帶動CPU顯著成長，CPU與GPU配比將從1:4邁向1:1、CPU市場規模將超過1200億美元，看好代理AI促算力需求吃緊，正向看待科技股後續表現。(資料來源 : Bloomberg，2026/05)

王偉哲認為，未來台股仍有題材面可期待，包括Google傳攜手SpaceX布局太空資料中心、Google I/O大會、輝達財報等，以及6月初將登場的國際科技盛會Computex，有望吸引資金卡位，市場持續聚焦AI浪潮。(資料來源 : Bloomberg，2026/05)

不過，王偉哲提醒，在高檔環境下，建議預留一定程度現金部位作為加碼選擇，操作上建議以績優題材股為優選，特別是更需要聚焦在未來成長性明確、對應之客戶擁有領先地位、自身技術能力扎實的標的做選擇，並針對評價偏高、已充分反映利多之個股進行調節，此外，部分因市場競爭、技術或競爭地位可能受到影響的個股也可先行調節。(資料來源 : Bloomberg，玉山投信，2026/05)