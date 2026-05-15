科技基金 魅力擋不住

本周全球金融市場聚焦「川習會」進展及美國最新通膨數據，法人表示，全球股市多頭氣勢延續，評價面尚未出現過熱跡象，類股健康輪動，為科技股長線走勢奠定深厚基礎。統計今年來海外一般型股票基金，也以科技相關基金績效最亮眼。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，企業獲利上修仍是推升股價的核心動能。從目前已公布的美股財報來看，約八成企業在營收與獲利表現上優於市場預期，整體獲利動能已回升至2021年快速升息循環前的相對高水準。特別是在AI投資加速帶動下，資本支出有結構性轉變，各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大投入，並上修2026年資本支出規模，AI投資競賽方興未艾，科技股後市可期。

郭智偉表示，持續看好AI關鍵零組件，涵蓋記憶體、光通訊及半導體設備等領域。雖然光通訊大廠Lumentum近期股價因預期過高出現震盪，但其訂單能見度已延伸至2028年，下半年成長高度確定。目前資金面無系統性風險，重點配置將鎖定AI伺服器與高速傳輸等長線趨勢紅利。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰分析，AI驅動強勁，半導體為首要受惠者，美國銀行（BofA）上調2026全球半導體營收至1.3兆美元，預估2030年達2兆美元，美、日、台的半導體產業鏈在全球占有最大競爭優勢，後市的成長力道相對看好。

以美國而言，代理式（Agentic AI）風潮預告AI將從「對話」轉向「自主執行任務」，預期至2030年，除原先資料中心CPU既有預估規模825億至1,100億美元外，將再創造325億至600億美元的增量潛在市場。

日本方面，隨著AI變現能力已變得更為真實，推動美系雲端大廠進一步擴充AI資本支出，日本半導體龍頭廠進一步受惠；台灣先進製程晶圓製造市占率達90%，IC設計全球第二，封裝測試居全球之冠，半導體上中下游已成聚落，前景看好。

在操作策略上，蘇聖峰指出，在AI驅動的科技革命正加速中，看好上游龍頭個股的補漲機會，其評價面相對合理；中下游族群在規格升級與缺貨浪潮下股價續強，包括設備、測試相關及其他缺貨題材等本季仍有表現空間，尤其在CSP公布資本支出後，記憶體、設備等將迎來更長的成長周期，上述類股可逢低布局。