聽新聞
0:00 / 0:00

科技基金 魅力擋不住

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

本周全球金融市場聚焦「川習會」進展及美國最新通膨數據，法人表示，全球股市多頭氣勢延續，評價面尚未出現過熱跡象，類股健康輪動，為科技股長線走勢奠定深厚基礎。統計今年來海外一般型股票基金，也以科技相關基金績效最亮眼。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，企業獲利上修仍是推升股價的核心動能。從目前已公布的美股財報來看，約八成企業在營收與獲利表現上優於市場預期，整體獲利動能已回升至2021年快速升息循環前的相對高水準。特別是在AI投資加速帶動下，資本支出有結構性轉變，各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大投入，並上修2026年資本支出規模，AI投資競賽方興未艾，科技股後市可期。

郭智偉表示，持續看好AI關鍵零組件，涵蓋記憶體、光通訊及半導體設備等領域。雖然光通訊大廠Lumentum近期股價因預期過高出現震盪，但其訂單能見度已延伸至2028年，下半年成長高度確定。目前資金面無系統性風險，重點配置將鎖定AI伺服器與高速傳輸等長線趨勢紅利。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰分析，AI驅動強勁，半導體為首要受惠者，美國銀行（BofA）上調2026全球半導體營收至1.3兆美元，預估2030年達2兆美元，美、日、台的半導體產業鏈在全球占有最大競爭優勢，後市的成長力道相對看好。

以美國而言，代理式（Agentic AI）風潮預告AI將從「對話」轉向「自主執行任務」，預期至2030年，除原先資料中心CPU既有預估規模825億至1,100億美元外，將再創造325億至600億美元的增量潛在市場。

日本方面，隨著AI變現能力已變得更為真實，推動美系雲端大廠進一步擴充AI資本支出，日本半導體龍頭廠進一步受惠；台灣先進製程晶圓製造市占率達90%，IC設計全球第二，封裝測試居全球之冠，半導體上中下游已成聚落，前景看好。

在操作策略上，蘇聖峰指出，在AI驅動的科技革命正加速中，看好上游龍頭個股的補漲機會，其評價面相對合理；中下游族群在規格升級與缺貨浪潮下股價續強，包括設備、測試相關及其他缺貨題材等本季仍有表現空間，尤其在CSP公布資本支出後，記憶體、設備等將迎來更長的成長周期，上述類股可逢低布局。

半導體 基金 科技股

延伸閱讀

台股基金漲勢凌厲 法人：轉進美股占比高基金以分散風險

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

台股基金績效強勢霸榜 21檔今年來報酬率逾100% 稱冠各類型

股票型 ETF 資金追著跑

相關新聞

半導體、數位經濟 有看頭

台灣科技型ETF市場正迎來結構性成長浪潮。根據證交所資訊顯示，科技主題相關主被動ETF檔數持續攀升，投資主題已由傳統電子產業，延伸至人工智慧（AI）、半導體、數位經濟、美國與全球科技股，反映投資趨勢正邁向多元化與專業化的新階段。

科技基金 魅力擋不住

本周全球金融市場聚焦「川習會」進展及美國最新通膨數據，法人表示，全球股市多頭氣勢延續，評價面尚未出現過熱跡象，類股健康輪動，為科技股長線走勢奠定深厚基礎。統計今年來海外一般型股票基金，也以科技相關基金績效最亮眼。

新興債利多 高盛按讚

高盛資產管理昨（14）日在台北舉辦「Asia Investment Summit」 論壇，針對全球固定收益及新興市場債分析指出，雖然主要股市表現亮眼，但投資人也應重視資產配置，固定收益產品有收益且報酬率相對平穩；新興市場債受惠AI紅利，高收益率備受關注。

歐美金融債 伺機布局

中東戰爭仍未結束，加上華許（Kevin Warsh）將接任美國聯準會（Fed）主席，債市前景不確定性升高。法人指出，息收仍將是固定收益的總報酬主要來源，市場動盪提供主動基金的操盤空間，可注意歐美金融債、防禦型產業債、部分新興市場債投資機會。

台股基金績效強勢霸榜 21檔今年來報酬率逾100% 稱冠各類型

台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。

美國非投等債 具吸引力

近年非投等債整體信用評級優於過往，基本面有利非投資等級債，目前美國非投資等級債券指數到期殖利率為7.26%，債息具有吸引力，投資前景看好。法人表示，非投資等級債券不僅與股市的連動度較高，指數中的能源產業占比高達11%，更能受惠高油價環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。