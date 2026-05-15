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新興債利多 高盛按讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

高盛資產管理昨（14）日在台北舉辦「Asia Investment Summit」 論壇，針對全球固定收益及新興市場債分析指出，雖然主要股市表現亮眼，但投資人也應重視資產配置，固定收益產品有收益且報酬率相對平穩；新興市場債受惠AI紅利，高收益率備受關注。

高盛資產管理亞太區（日本除外）全球固定收益主管Salman Niaz表示，固定收益商品雖不能跟現階段股市高獲利相比，但固定收益的報酬穩定又有收益，尤其美國非投資等級債下行風險並不大。目前評估美國聯準會未來六至九個月仍有小幅降息機會，後續則要再觀察美國勞動市場變化。美元雖然在美國財政赤字有結構性壓力，但還是具有避險作用，美元弱勢也對新興市場表現有所支持。投資人也可多元化配置其他市場。

高盛資產管理新興市場債券投資組合經理胡璋健（Leo Hu）表示，新興債高收益率吸引相當多的投資者，尤其新興市場近年也有AI帶來紅利，因為AI發展需要電力及基礎建設，新興市場不少國家是能源出口國，很多國家擁有銅或稀有金屬，特別是拉丁美洲及非洲地區。

新興市場債目前收益率約7%，而全球投資者布局新興市場比重不到30%，未來可望有更多新資金轉進新興市場，有機會帶來超額收益率。

新興市場債中的邊境債收益率較高、可達9%，目前大約有40餘國發行邊境債，非洲及拉丁美洲各占三分之一比重，中東國家則不到5%。

高盛 美國聯準會 報酬

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