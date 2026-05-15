歐美金融債 伺機布局

中東戰爭仍未結束，加上華許（Kevin Warsh）將接任美國聯準會（Fed）主席，債市前景不確定性升高。法人指出，息收仍將是固定收益的總報酬主要來源，市場動盪提供主動基金的操盤空間，可注意歐美金融債、防禦型產業債、部分新興市場債投資機會。

東方匯理資產管理全球信用投資主管馮恩（Steven Fawn）昨（14）日來台表示，美伊戰爭改變市場對於歐美央行的利率政策預期。年初時市場預期Fed及歐洲央行（ECB）今年都將降息，但現在預期Fed在年底前有40%的升息機會，相當於升息10個基本點（1個基本點是0.01個百分點），ECB的升息機率更提高到75%。

馮恩表示，東方匯理預估Fed今年仍有機會按兵不動，2027年再啟動降息，ECB則很可能在6月升息。重點在於ECB升息後的論述，如果偏鴿派，代表之後可能不會再升息；但如果偏鷹派，市場擔心會開啟升息循環。至於華許上任對Fed政策的影響，馮恩認為，華許近期最重要的任務就是整合Fed各理事的意見。由最近一次Fed開會即可發現，Fed各理事對於利率政策立場紛歧。

因應市場變化，馮恩調整投資組合配置。過去四年來，馮恩團隊的歐洲信用債加碼比重高於美國信用債。現在他雖然仍看好歐洲信用債，但下調加碼比重，增加美債布局，主要是因為美國經濟韌性高，AI資本支出持續上調。

在各類債券中，馮恩最看好歐美金融債，因體質已大幅改善，不論是資本結構或淨利差等，都是2008年金融海嘯以來最佳狀況。其中，次順位債尤其看好，即使利差緊縮，較沒有資本利得的空間，但收益率極有吸引力。