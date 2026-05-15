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半導體、數位經濟 有看頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台灣科技型ETF市場正迎來結構性成長浪潮。根據證交所資訊顯示，科技主題相關主被動ETF檔數持續攀升，投資主題已由傳統電子產業，延伸至人工智慧（AI）、半導體、數位經濟、美國與全球科技股，反映投資趨勢正邁向多元化與專業化的新階段。

法人表示，觀察市場資金正在往美股科技新主題方向移動。在此趨勢下，科技與半導體相關ETF持續穩居主流，不僅凸顯台灣於全球科技供應鏈中的關鍵地位，也帶動「科技外溢效應」，使投資機會延伸至上下游產業；其中，記憶體產業成為關注焦點之一。

主動安聯美國科技ETF（00402A）經理人洪華珍表示，隨AI運算、資料中心與高效能運算（HPC）需求快速成長，高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM技術的重要性提升，帶動相關企業營運動能，也使記憶體逐漸成為半導體投資版圖中不可忽視的一環。

從產品結構來看，「半導體」與「科技」已成為推動ETF發展的兩大核心主軸；其中，半導體主題ETF涵蓋晶圓代工、IC設計、封測及記憶體等完整供應鏈，產品數量與資產規模同步成長；而科技主題ETF則是將投資範疇延伸至機器人、雲端運算與創新科技應用。

以預計於5月下旬募集的主動安聯美國科技ETF為例，策略上看好美國科技產業在AI、半導體等創新技術的長期成長動能，瞄準美國科技巨頭之外更多的潛在強勢股，掌握更多軟硬機會。

洪華珍指出，在生成式AI持續推動全球科技產業升級之際，建議布局美國科技市場，透過「高端半導體、領先AI商機、轉機題材」三大投資主軸，打造兼顧結構性成長與彈性配置的投資組合，掌握AI長線發展所帶來的多元機會。

主動摩根美國科技經理人溥琪琳表示，目前美股獲利主要集中於通訊服務與科技產業，前者的獲利年增率為54.8%，後者為52.5%，均雙雙領先標普500企業指數的28.6%；可見近期資金回流美國科技有其基本面支撐。不過由於大型雲端業者在今年的資本支出增長率已上修至64%，高於2025年底財報季結束時的59%，因此儘管資金已回流美國科技，但市場仍將持續聚焦相關企業在資本支出上的可持續性。

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