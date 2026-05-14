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東方匯理：Fed今年可能不降息 息收將是債券總回報主要來源

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東戰爭仍未結束，加上華許（Kevin Warsh）將接任美國聯準會（Fed）主席，債市前景不確定性升高。東方匯理資產管理全球信用投資主管馮恩（Steven Fawn）14日來台表示，息收仍將是固定收益總報酬的主要來源，市場動盪提供主動基金的操盤空間，可注意歐美金融債、防禦型產業債、部分新興市場債的投資機會。

美伊戰爭改變市場對於歐美央行的利率政策預期。馮恩指出，年初時市場預期Fed及歐洲央行（ECB）今年都將降息，但現在預期Fed在年底前有40%的升息機會，相當於升息10個基本點（1個基本點是0.01個百分點），ECB的升息機率更提高到75%。

馮恩表示，東方匯理預估Fed今年仍有機會按兵不動，2027年再啟動降息。ECB則很可能在6月升息，重點在於ECB升息後的論述是偏鴿或偏鷹派。

至於華許上任對Fed政策的影響，馮恩認為，華許近期最重要的任務就是整合Fed各理事的意見。由最近一次Fed開會即可發現，Fed各理事對於利率政策立場紛歧。

過去四年來，馮恩團隊的歐洲信用債加碼比重高於美國信用債。現在他雖然仍看好歐洲信用債，但下調加碼比重，增加美債布局，主要是因為美國經濟韌性高，AI資本支出持續上調。

在各類債券中，馮恩最看好歐美金融債，因為體質已大幅改善，為2008年金融海嘯以來最佳狀況。次順位債尤其看好，即使利差緊縮，較沒有資本利得的空間，但收益率極有吸引力。

在其他產業債方面，馮恩審慎看待景氣循環產業債，較看好製藥及電信等防禦產業債。AI科技產業今年來發債金額創新高，且目前仍未無法確定贏家與輸家，需要精選個別債券。至於新興市場債，他較看好巴西、墨西哥、匈牙利等的投資機會。整體來看，如果打造多元分散的投資組合，有望產生5.5-6%的收益。

Fed 降息 升息

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