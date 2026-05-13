亞洲「新興市場」 有潛利

儘管多數市場估值接近歷史高檔，但美國、亞洲及新興市場估值仍低於年初水準。柏瑞投信表示，科技股近期本益比已逐步回落至接近2022年低點，顯示評價趨於合理；標普500指數企業的盈餘預期大幅上修，也為股市提供進一步的上漲動能。而半導體族群持續創高，加上GPU租賃價格上揚，顯示AI基礎建設需求仍處於供不應求的情況。

柏瑞投信表示，相對看好AI基礎設施投資強勁及受政策支持的科技和工業類股，投資人可採取環球重點股票策略掌握全球市場的長線投資契機。

柏瑞投資客戶投資組合經理Michael Mark觀察評價面指出，半導體族群持續創高，加上GPU租賃價格上揚，也顯示AI基礎建設需求仍處於供不應求的情況，科技股受惠於AI資本支出持續擴張，帶動整體產業需求強勁；另方面，工業類股則受到政策支持及自動化、供應鏈重組（如近岸外包）等長期趨勢推動，仍具備產業增長的利基。

柏瑞投信指出，回顧2026年第1季，全球股市具基本面支撐，包括企業獲利動能穩健、消費支出具彈性，帶動市場維持正向發展。然而，個股間的表現差異顯著擴大，且相關性下降，使得市場呈現結構性分化的態勢。

其中，AI仍是影響產業最核心的驅動力。此外，半導體及記憶體受惠AI運算需求持續攀升，展現明確成長動能。相較之下，部分軟體產業則面臨AI顛覆既有商業模式的壓力。至於地緣政治風險與能源價格波動，也持續干擾市場情緒。在區域表現上，新興市場整體走勢優於成熟市場，而美國大型科技股雖仍位居市場核心，但資金已開始出現輪動，反映投資人想要轉向尋求更廣泛的股市成長機會。