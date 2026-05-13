美國非投等債 具吸引力

近年非投等債整體信用評級優於過往，基本面有利非投資等級債，目前美國非投資等級債券指數到期殖利率為7.26%，債息具有吸引力，投資前景看好。法人表示，非投資等級債券不僅與股市的連動度較高，指數中的能源產業占比高達11%，更能受惠高油價環境。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，投資人需留意股市短線衝高後回檔可能，債券部位可做為整體資產的緩衝，可增持美國非投資等級債，除了存續期較短、受利率變動的影響程度較低，美國企業獲利預期表現極佳。

彭博日前統計標普500指數成分股首季獲利年增率高達27%，良好的企業獲利使債券違約風險低，也是美國非投資等級債的利基。據統計，在標普500指數成分股中，聚焦在AI或AI相關的比重接近50%，但AI相關企業占投資等級債不到20%，占非投資等級債更不到5%。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊指出，美國總統川普希望在11月期中選舉前將重心轉回民生成本，而美國的海上封鎖正大幅削弱伊朗原油收入。非投資等級債的能源產業占比高、軟體產業占比低，可望受惠持續位於高檔的油價。

展望未來，在企業獲利穩健、違約率偏低的環境下，非投資級債目前提供約7%到期殖利率，對於追求較高息收的投資人來說仍極具吸引力。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級債殖利率可望維持於具吸引力的水準。美伊衝突使油價高漲，看好能源中游與煉油產業將受惠。

就私募信貸市場風波，葛倫‧華勒表示，非投資等級債市以BB等級債為主，多為上市公司，且軟體業占比不到3%，而私募信貸市場則多是CCC或B-等較低信評等級，軟體業占比高達三成左右，且流動性遠低於非投資等級債，是極為不同的產品。