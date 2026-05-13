台股基金績效強勢霸榜 21檔今年來報酬率逾100% 稱冠各類型

台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。

玉山投信指出，台股今年來的表現在全球主要股市中名列前茅，僅次於韓國與費城半導體指數，最大的原因在於台股搭上AI熱潮以及握有完整的AI供應鏈，AI晶片以「整台伺服器」出貨，從IC設計、先進製程、封裝測試，到伺服器組裝、散熱、電源與高速傳輸，關鍵環節高度集中在台灣，AI投資直接轉化為台灣企業訂單，不僅推升台股指數，也讓台股基金繳出亮眼的成績單。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，近期市場亮點持續聚焦代理式AI發展，當前以AI Agent作為主要上漲邏輯的敘事，讓科技股延續多頭格局，且AI Agent推升的硬體需求也於財報中陸續得到驗證。

王偉哲說，上周超微（AMD）公布第1季財報結果亮眼，資料中心貢獻營收來到57.8億美元，年增率呈現加速，CEO蘇姿丰認為AI Agent將帶動CPU顯著成長，CPU與GPU配比將從1：4邁向1：1、CPU市場規模將超過1,200億美元，看好代理AI促算力需求吃緊，正向看待科技股後續表現。

王偉哲認為，未來台股仍有題材面可期待，包括Google傳攜手SpaceX布局太空資料中心，以及晶圓龍頭大廠技術論壇今（14）日登場，將介紹3奈米、2奈米、A16、A14及後續製程的先進邏輯技術、先進封裝進展等。此外，下周還有Google I／O大會、輝達財報等，市場持續聚焦AI浪潮。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，AI產業展望可說是一片大好，也有利台股中長多行情，可利用台股短線的回檔修正分批逢低布局。

在類股操作上，建議布局三大族群，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB、CCL、銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。