快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

台股基金績效強勢霸榜 21檔今年來報酬率逾100% 稱冠各類型

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金。聯合報系資料照
台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金。聯合報系資料照

台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。

玉山投信指出，台股今年來的表現在全球主要股市中名列前茅，僅次於韓國與費城半導體指數，最大的原因在於台股搭上AI熱潮以及握有完整的AI供應鏈，AI晶片以「整台伺服器」出貨，從IC設計、先進製程、封裝測試，到伺服器組裝、散熱、電源與高速傳輸，關鍵環節高度集中在台灣，AI投資直接轉化為台灣企業訂單，不僅推升台股指數，也讓台股基金繳出亮眼的成績單。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，近期市場亮點持續聚焦代理式AI發展，當前以AI Agent作為主要上漲邏輯的敘事，讓科技股延續多頭格局，且AI Agent推升的硬體需求也於財報中陸續得到驗證。

王偉哲說，上周超微（AMD）公布第1季財報結果亮眼，資料中心貢獻營收來到57.8億美元，年增率呈現加速，CEO蘇姿丰認為AI Agent將帶動CPU顯著成長，CPU與GPU配比將從1：4邁向1：1、CPU市場規模將超過1,200億美元，看好代理AI促算力需求吃緊，正向看待科技股後續表現。

王偉哲認為，未來台股仍有題材面可期待，包括Google傳攜手SpaceX布局太空資料中心，以及晶圓龍頭大廠技術論壇今（14）日登場，將介紹3奈米、2奈米、A16、A14及後續製程的先進邏輯技術、先進封裝進展等。此外，下周還有Google I／O大會、輝達財報等，市場持續聚焦AI浪潮。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，AI產業展望可說是一片大好，也有利台股中長多行情，可利用台股短線的回檔修正分批逢低布局。

在類股操作上，建議布局三大族群，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB、CCL、銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族群。

台股基金 富邦 費城半導體

延伸閱讀

買大盤不如挑主動基金？富蘭克林華美高科技飆85％、00981A大漲70％

台股基金漲勢凌厲 法人：轉進美股占比高基金以分散風險

科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

主動式ETF發行周年 規模衝高

相關新聞

台股基金績效強勢霸榜 21檔今年來報酬率逾100% 稱冠各類型

台股基金強勢霸榜，統計投信發行超過千檔股債型基金與ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過100%的22檔基金中，僅有一檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。

美國非投等債 具吸引力

近年非投等債整體信用評級優於過往，基本面有利非投資等級債，目前美國非投資等級債券指數到期殖利率為7.26%，債息具有吸引力，投資前景看好。法人表示，非投資等級債券不僅與股市的連動度較高，指數中的能源產業占比高達11%，更能受惠高油價環境。

亞洲「新興市場」 有潛利

儘管多數市場估值接近歷史高檔，但美國、亞洲及新興市場估值仍低於年初水準。柏瑞投信表示，科技股近期本益比已逐步回落至接近2022年低點，顯示評價趨於合理；標普500指數企業的盈餘預期大幅上修，也為股市提供進一步的上漲動能。而半導體族群持續創高，加上GPU租賃價格上揚，顯示AI基礎建設需求仍處於供不應求的情況。

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

2026年3月地緣政治衝突為市場帶來短期波動，惟市場於4月起風險情緒回升，帶動資產價格反彈。回顧自1973年起，重大地緣衝突發生後，股市往往在初期震盪後逐步回歸基本面，三個月、六個月及一年後報酬率多數轉正。全球與美國經濟維持溫和成長，就業與消費結構穩定，為股市提供良好環境；在此背景下，美股2026年第1季財報表現亮眼，反映企業獲利動能具備續航力。值得留意的是，4月初標普500指數已出現逾七日連續上漲，歷史統計顯示，在類似情境下，全年報酬多以正報酬作收，顯示市場中長期趨勢仍偏向正向發展。

台股基金18強績效翻倍 施羅德台灣樂活中小、元大新主流報酬率超越120%

在多頭行情下，台股共同基金更有爆發力。今年來台股加權指數漲幅超過44%，台股基金績效更是突出，今年來共計有18檔台股基金繳出超過100%的亮眼成績單，位居冠亞軍的施羅德台灣樂活中小和元大新主流報酬率更是超過120%。

美企財報亮麗 帶旺相關商品

根據Factset截至8日的統計，已有近九成S&P 500成分企業公布第1季財報，其中，84%的企業獲利表現優於預期，獲利年增率預估值更上修至27.7%，為連續六個季度雙位數成長。獲利成長最高的前三名，依序是資訊科技50.7%、通訊服務48.6%、材料43.2%，帶動美股ETF表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。