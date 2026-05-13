台股基金漲勢凌厲 法人：轉進美股占比高基金以分散風險

美國股市歷經今（2026）年第1季震盪整理後，4月重新發動攻勢、再創歷史新高。相較之下，台股今年以來漲勢凌厲、指數屢創新高，不少台股基金的累積報酬相當亮眼，不過，投資人也開始擔憂追高的風險。「鉅亨買基金」建議，可適度將部分資金轉向美國投資比重較高、台灣曝險相對較低的基金，不僅有助參與全球科技成長動能，也能透過跨市場配置，降低過度集中單一市場的風險。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，若從全球資產配置角度來看，台股與美股皆是長期不可忽視的核心市場。統計過去43年至今，以美元計算，台股年化報酬率達10.5%，美股則為9.3%，雙雙展現長期向上的成長趨勢。進一步觀察產業結構，台股具備半導體與電子製造優勢，是全球AI供應鏈的重要樞紐；美股則掌握全球品牌、金融體系、軟體平台與創新科技主導權。兩大市場一個偏硬體製造、一個偏軟體應用，具高度互補性。若先前已布局較多台股基金部位，現階段適度提高美股占比較高基金，有助讓投資組合更均衡。

近期美國企業財報表現，也再度強化市場對美股基本面的信心。根據彭博行業研究資料，標普500指數成分股第1季獲利年增幅高達27%，遠優於市場原先預估的12%，並創下2004年以來、排除重大經濟衝擊復甦期後最快增速。其中科技七巨頭獲利預估年增57%，顯示AI投資正逐步轉化為實際盈餘成長。Google、Amazon與Microsoft同步公布亮眼財報，盈餘年增率分別達82%、75%與23%，其中，雲端與AI相關業務維持高成長，也成為推升美股續創高的重要動能。

針對市場擔憂AI概念股估值過高、漲勢是否過熱，張榮仁認為，若僅以短期本益比評價，恐低估AI對企業獲利與產業結構帶來的長線改變。美銀預估，2026年全球超大規模雲端業者資本支出將超過8,040億美元，2027年更有機會突破1兆美元，代表AI基礎建設仍處於高速擴張階段。Alphabet、Meta與甲骨文持續加碼資料中心與雲端布局，帶動半導體、記憶體、光通訊與儲存設備需求，顯示AI並非單一題材炒作，而是新一輪產業升級循環。

張榮仁指出，在AI長期發展趨勢下，台股中長線仍具競爭力，但投資人若持有台股基金比重已偏高，在台股漲勢快速推進後，可趁市場多頭階段重新檢視資產配置結構，適度提高美股占比較高基金部位。透過台灣與美國雙核心市場配置，不僅可降低單一市場波動影響，也能同時掌握AI浪潮下從硬體製造到軟體應用的完整成長商機，讓投資布局更具前瞻性與抗震力。