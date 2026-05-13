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台股基金18強績效翻倍 施羅德台灣樂活中小、元大新主流報酬率超越120%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
在多頭行情下，台股共同基金更有爆發力。台股示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
在多頭行情下，台股共同基金更有爆發力。台股示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

在多頭行情下，台股共同基金更有爆發力。今年來台股加權指數漲幅超過44%，台股基金績效更是突出，今年來共計有18檔台股基金繳出超過100%的亮眼成績單，位居冠亞軍的施羅德台灣樂活中小和元大新主流報酬率更是超過120%。

根據CMoney統計至5月11日，今年來台股共同基金績效平均績效達76.38%，大幅領先加權指數的44%，隨著台股站上4萬點大關後持續盤堅，帶動績效榜名單檔數也愈來愈多。

以個別標的來看，漲幅在100%之上的台股基金，依序為施羅德台灣樂活中小124.65%、元大新主流122.35%、元大卓越108.01%、元大2001的107.59%、元大經貿106.18%、摩根新興科技103.84%、野村台灣運籌103.76%、台新中國通103.61%、野村中小103.18%、台新主流102.2%、野村鴻運101.75%、玉山科技島101.72%、元大高科技101.62%、統一中小101.39%、玉山中小型股101.16%、富邦新台商100.79%、元大多多100.47%、富邦小而美100.29%。

台新中國通經理人魏永祥表示，5月可關注兩大項目：第一、伊朗戰事是能真如川普所言，雙方可盡快達成協議並恢復荷莫茲海峽的自由通行，如此全球的能源危機才能獲得真正的解除；第二、美台企業財報持續公布當中，目前已公布的企業獲利與營運展望大多優於預期，財報完整公布後，法人圈是否再上修對2026~2027年獲利預估，此對美台股市後續是否持續上漲為關鍵因素。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，現階段對台股不宜預設高點，除了AI、半導體與高效能運算等結構性成長題材持續發酵外，台股也即將進入除息旺季，預估今年整體股息配發金額可達2.51兆元，2027年更有機會挑戰3兆元水準。在資金動能、企業獲利與高股息題材同步支撐下，台股中長線仍具表現機會。

元大 台股基金 施羅德

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