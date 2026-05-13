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美企財報亮麗 帶旺相關商品

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據Factset截至8日的統計，已有近九成S&P 500成分企業公布第1季財報，其中，84%的企業獲利表現優於預期，獲利年增率預估值更上修至27.7%，為連續六個季度雙位數成長。獲利成長最高的前三名，依序是資訊科技50.7%、通訊服務48.6%、材料43.2%，帶動美股ETF表現。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，中東局勢發展仍需觀察，不過中長期對美國經濟的影響應有限，而美國減稅效應與期中選舉有望提供政策紅利，進而支撐景氣，加上市場仍期待Fed新任主席採用中性偏鴿立場，可望有利金融資產表現。產業方面，在AI成長趨勢明確下，可留意具稀缺性關鍵零組件，包括記憶體、硬碟、光通訊等等，此外，軟體、電力、航太等相關標的也可同步關注。

法人分析，雖然中東僵局未解，不過市場已將目光聚焦在基本面，美國第1季GDP成長穩健，企業財報表現亮眼，甚至明顯優於預期，持續為美股表現增添動能。

Fed 中東 群益

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