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法人：參與長線紅利 三利多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期漲勢凌厲，加權指數頻創高，面對市場「恐高」與「錯失恐懼症（FOMO）」並存，法人建議，投資人可透過台股ETF掌握三關鍵利多，參與長線紅利。

投信專家指出，台股現階段正處於結構性轉型帶來的評價重估（Re-rating），建議與其在場外觀望，不如透過台股ETF掌握以下三大關鍵，在AI長線趨勢未變下，科技與AI供應鏈仍是市場中長期重要主軸，相關受惠趨勢有望延續至2027年。

觀察近周強勢台股ETF表現，包括：中信上櫃ESG 30漲11.0%、復華台灣科技優息漲10.4%、群益半導體收益漲10.2%、台新臺灣IC設計漲9.94%、永豐台灣ESG漲9.93%、兆豐台灣晶圓製造漲8.8%、群益科技高息成長漲8.27%、富邦特選高股息30漲8.22%、第一金工業30漲7.76%、永豐ESG低碳高息漲7.73%，包辦前十強。

第一，台股基本面強韌。中國信託投信投資部副總唐祖蔭表示，2026年台股上市櫃公司獲利動能優於預期，保守估計全年企業獲利成長率有望上看40%。

事實上，中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）經理人張書廷表示，指數的推升並非單靠投機資金，而是有紮實的每股純益（EPS）支撐，而選擇涵蓋優質權值股的台股ETF，等於是將資金配置在獲利動能最強的領頭羊企業。

第二，萬金股俱樂部有望成形，中長線5萬點大關可期。隨著半導體龍頭與散熱、關鍵零組件等龍頭企業評價不斷上修，台股「千金股」已不再是稀有景象。市場更樂觀預期，未來一年，台股有望出現十檔「萬金」核心龍頭股。

第三、一般投資人策略方面，建議應屏除追求一夕致富的賭徒心態，改採「定期定額、分批逢低布局、要抱穩」的長線策略。台股正站在歷史性的轉折點，FOMO情緒雖反映了市場的熱度，但也提醒投資人必須建立系統性的投資紀律，將是2026年必備的投資心理素質。

專家表示，全球AI軍備競賽持續升溫，AI滲透應用層面也不斷拓展，除AI運算處在高速成長期，CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助台廠帶來新商機。

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