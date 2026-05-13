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韓、台股強勢 法人按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2024年低點以來，新興市場表現已優於成熟市場。今年以來，韓股及台股更領漲全球主要股市。法人指出，投資人重新評估新興股債市的驅動力與評價折價，預估評價仍有上行空間。

富蘭克林投顧指出，科技股引領亞股續揚，特別是AI前景催化半導體、記憶體強勁需求不減，台、韓兩地股市近期紛紛刷新歷史高位。僅就半導體產業而言，亞洲前三大公司2026年的投資金額即將超過1,500億美元，較2025年增加逾五成。

富蘭克林投顧指出，新興市場在半導體、電動車、機器人與再生能源系統等產業擁有主導市占率，尤其創新與顛覆性技術正引領新一波投資浪潮。

國泰投顧認為，新興市場經濟成長動能預期持續領先全球主要國家，企業獲利增速有望進一步改善，且新興股市估值相較成熟市場明顯折價。此外，新興股市具備多項結構性亮點，有助於延續中長期動能，在市場逐步消化地緣政治不確定性的過程中，表現值得期待。

國泰投顧分析，新興市場企業獲利成長自2023年落底後明顯回溫，2024年及2025年獲利成長率分別回升至21%、15%，逐步走出過去數年的低谷。展望後市，預期新興市場2026年與2027年獲利動能持續向上，有機會迎來近10年來最具力道的獲利成長周期，為股市中長期表現提供重要支撐。

新興市場體質改善，也有利於債市。摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊指出，新興市場債近來表現強勁，關鍵來自基本面鞏固與資金面挹注的同步支撐。新興市場債在歷經2022年至2024年的連續三年資金淨流出後，自2025年5月起資金回流動能逐步增強，並延續至今年。

半導體 新興市場

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