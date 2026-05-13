新興市場債錢景可期 一至三年期年化報酬率超越固定收益資產

儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性。新興市場債過去一年期、兩年期、三年期的年化報酬率分別達10.38%、8.99%、9.45%之表現，均領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。

MFS全盛固定收益投資組合經理Laura Reardon表示，支撐新興債市走升的原因，在於新興市場基本面已明顯改善，而且新興國家的通膨在美伊戰爭爆發前已回落到可控水準。此外，財政與經常帳收支轉趨穩健，多數新興國家仍維持正實質利率與增加外匯存底，足以抵禦更劇烈之成長趨緩，為新興債市提供良好緩衝。

美國財政赤字面臨嚴峻挑戰，在經歷數年的強勢之後，由於財政赤字和外部赤字不斷擴大，美元去年出現走弱。

反觀新興市場的外債持續下降，從疫情爆發至今，各國已大舉整頓財政，財政赤字持續改善。隨著基本面好轉，促使新興債的殖利率波動性下降，目前低於已開發國家債券。

國泰投顧總代理的摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊共同主管Brad Godfrey指出，新興市場經歷過去極端市場洗禮後，資產價格對基本面的重新定價，新興市場債以更優異的殖利率優勢與總報酬表現，在內部驅動、外部順風環境下，迎來投資甜蜜點。

根據惠譽信評追蹤，新興市場主權債的信評調升比例自2022年低潮後持續上升，而調降比例則顯著回落，顯示多數新興市場國家在財政紀律上的努力已獲得國際機構認可。

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan指出，新興市場企業債的投資等級占比與產業結構已明顯改善，市場刻板印象需要更新。

從市場規模看，新興市場企業外幣債已由2008年約5,000億美元成長至約2.5兆美元，市場深度、參與者與資訊透明度都與早期截然不同。規模擴大通常伴隨更完整的產業與發行人分布，也更有利於信用分散與風險管理。

Laura Reardon展望未來，隨著美國利率循環逐步進入尾聲，以及美元中期走勢可能轉弱，新興市場債券在分散風險與提供固定收益來源的資產配置價值，料將進一步提升。