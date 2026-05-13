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多重資產基金穩穩賺 多檔近月報酬率皆逾16% 科技型表現亮眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
在AI浪潮與全球科技股強勢領軍下，多重資產基金近月績效明顯升溫，發揮穩中求勝的特質。路透
在AI浪潮與全球科技股強勢領軍下，多重資產基金近月績效明顯升溫，發揮穩中求勝的特質。路透

在AI浪潮與全球科技股強勢領軍下，多重資產基金近月績效明顯升溫，發揮穩中求勝的特質。多檔基金近一月報酬率皆達16%以上，以科技與AI題材相關產品表現最為突出，反映市場資金持續聚焦人工智慧等科技成長趨勢。

據統計，觀察近月多重資產基金績效表現，富邦AI智能新趨勢多重資產型績效達27.8%，三個月、六個月績效更分別高達47.4%、75.6%，表現亮眼。

此外，富邦歐亞絲路多重資產型近一月也有26.1%的報酬，六個月績效達63%，受惠歐亞市場與科技題材同步走強。

統一全球動態多重資產近一月漲25.7%，三個月與六個月績效分別達41.8%、59.5%；聯邦臺灣精選收益多重資產則受惠台股AI供應鏈強勢，近一月報酬達21.1%，六個月績效達53.2%，上述皆優於台股大盤績效。

若從類型來看，科技導向產品明顯成為本波主流。華南永昌全球科技多重資產、野村全球科技多重資產，以及合庫AI多重資產等基金，皆受惠AI伺服器、半導體與科技股漲勢帶動，近月績效達雙位數表現。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析指出，AI長期趨勢不變，全球大型雲端服務業者持續提升資本支出，加速AI基礎建設布建；在基礎建設端，電力設備與能源管理需求亦隨AI用電量飆升而快速成長，形成另一波長期結構性商機。

富邦投信表示，根據券商最新預估，台股2026年企業盈餘年增率已由33%上修至40%，2027年也由21%調高至25%，顯示基本面持續轉強。

在AI需求爆發帶動下，包括先進封裝、CoWoS、高效能運算（HPC）以及AI伺服器等族群，成為本波行情核心主軸。

聯邦投信表示，4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）回升至60.3，不僅重返擴張區間，更創下近55個月來最快擴張速度。除了電子產業持續受惠AI與半導體需求外，加上中東戰事推升原物料價格與提前備貨需求，帶動製造業景氣顯著升溫。

半導體 科技股 富邦

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