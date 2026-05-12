科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月30日至5月6日止近一周，美股基金以淨流入93.33億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入0.35億美元外，其餘呈現淨流出。

安聯投信表示，強勁企業財報和美伊結束戰爭希望支撐股市表現。美伊和平協議再現曙光，對歐洲正面意義更勝美國，市場對歐洲央行6月升息預期下滑，同時也將有利於企業獲利基本面。

根據統計，近一周標普500上漲1.79%，NASDAQ指數大漲3.68%，道瓊歐洲600指數上漲1.02%。中東局勢仍反覆，但市場影響已逐漸鈍化，科技類股企業財報強勁表現支持AI需求前景，激勵台韓日等股市利多情緒。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）金)經理人洪華珍表示，中東局勢不明但暫避免進一步升級，企業財報強勁表現支持AI需求前景，隨投資人風險偏好升溫，推動成長股及AI相關概念股上揚，美股一度創下新高，各類股中以科技最佳。

洪華珍表示，隨著超級財報周登場，重量級企業財報表現儼然成為市場的焦點。今（2026）年已已公布的 S&P 500 成分企業第1季財報，其中超過八成優於市場預期，整體企業獲利動能強勁。市場焦點集中於四大AI雲端服務業者，不僅全數超越市場預期，更顯示AI投入已開始系統性轉化為實質盈餘成長。

洪華珍更點出，雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張，亦顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，市場預估2026年全球雲端巨頭在AI領域的資本支出將達7,510億美元，年增率高達83%，此一支出上修趨勢亦同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

展望後市，洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

在台股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近來市場在市場持續對中東反覆的情勢鈍化、美國科技股走勢強勁及台美財報題材等帶動下，台股動能充沛；4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

蕭惠中表示，這些表現相對亮眼的族群，包括晶圓代工、IC設計、AI、PCB相關族群、記憶體、電源供應器、機殼、被動元件、矽晶圓等。在資金充沛的情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4月單月大漲超過7,200點，5月迄今延續並已大漲超過3,000點，台股後市仍可期。

蕭惠中表示，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅的標的也面臨而獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；另一方面，AI 算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板（CCL）需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

施政廷表示，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理的優勢將被進一步凸顯。透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。