韓股、台股無畏外資賣超，今年來漲幅持續推進至85.6%、44.2%，高居全球主要股市冠、亞軍。今年來，在新興亞股中，外資大賣南韓397.9億美元最多，其次是賣超印度216.6億美元、賣超台股49.5億美元。今年以來，外資在新興亞股中只買超兩個市場，即泰國的5億美元、馬來西亞的3.9億美元。

外資上周回補台股55.4億美元，玉山市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，就技術面而言，台股站穩40,000點以來，成交金額連日維持在兆元以上，顯示市場資金動能充沛，但須留意20日輝達即將公布財報、月線乖離率逐步擴大，市場可能出現獲利了結賣壓。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，年報及股利政策陸續公布，持續留意股息率不錯且獲利持續成長的個股；主題則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

展望後市，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，AI需求具高度剛性，相關產業鏈獲利表現可期，有助鞏固台股中長線多頭架構。後續可關注台股財報及展望，並觀察個別類股的股價動能來汰弱留強。